Au milieu des rumeurs de rencontres, Naga Chaitanya-Sobhita Dhulipala en vacances ensemble à l’étranger ? Vérification des faits

Naga Chaitanya est un grand nom du Sud. L’acteur qui a fait ses débuts à Bollywood avec Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan est resté dans les gros titres l’année dernière en raison de son divorce avec Samantha Ruth Prabhu. Les deux stars qui étaient mariées depuis près de trois ans ont décidé de se séparer, laissant tous leurs fans brisés. Maintenant, Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya ont évolué dans leur vie. Les rumeurs disaient que Chay Akkineni avait retrouvé l’amour dans Ponniyin Selvan I star Sobhita Dhulipala. Une photo récente des deux a ajouté de l’huile sur le feu.

Naga Chaitanya et Sobhita Dhulipala sont-elles en vacances ensemble ?

Une photo est devenue virale sur les réseaux sociaux suggérant que deux d’entre eux sont en vacances ensemble dans un lieu étranger. Naga Chaitanya et Sobhita Dhulipala peuvent être vues debout l’une à côté de l’autre tout en portant des vêtements d’hiver. Alors que l’image est devenue virale, leurs fans sont sortis pour affirmer que l’image avait été transformée. Et il semble que oui ! Le carrelage et le fond de l’image ne correspondent manifestement pas.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Je suis heureux pour ça Les fans d’Akkarleni méritent Shobita Akkineni ?? Dressing ani sam gurinchi vaagina prathi kukka ki nouveau Vadinamma manchi stuff isthadhi Meilleur choix @chay_akkineni ?? PS – Au moins emeni aina Mosam Cheyyakapothe chaalu … ne veux pas que cette fille souffre à nouveau pic.twitter.com/RPCIctLWhy Sai Sunil Reddy (@SaiSunil452) 24 novembre 2022

Cringe edit est sorti ??? pic.twitter.com/8DP0gUglwa Opérations de développement (@User_Changed_) 24 novembre 2022

La vérité est sortie ? pic.twitter.com/dZATlpCDsb Sukanya ?? (@ sdash1897) 24 novembre 2022

Posté par son fan ne sois pas analphabète à ce niveau pic.twitter.com/1Y8JDLykRq Sukanya ?? (@ sdash1897) 24 novembre 2022

Dans le passé, Sobhita Dhulipala a qualifié les rumeurs selon lesquelles elle sortirait avec Naga Chaitanya de sans fondement. L’acteur de Custody a gardé le silence sur la même chose.

Alors que la photo de Sobhita et Naga Chaitanya est devenue virale, les fans de Samantha Ruth Prabhu ont également réagi.

Je ne parlerai pas de la photo de Sobhita et Naga Chaitanya … car il y aura des dms ..pourquoi répandez-vous la négativité Une chose que je dirais le karma va frapper très fort….? #Samantha #SamanthaRuthPrabhu ??? ??? ?? Yashoda (@Samantha_era_) 24 novembre 2022

