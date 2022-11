Au milieu des rumeurs de rencontres avec Kartik Aaryan, Pashmina Roshan étourdit en tenue décontractée lors d’un dîner en famille

La cousine de l’acteur de Bollywood Hrithik Roshan, Pashmina Roshan, qui a fait la une des journaux à cause de ses rumeurs de relation avec Kartik Aaryan, a stupéfié tout le monde lorsqu’elle a enfilé une robe décontractée lors d’un dîner en famille le jour de son anniversaire.

Inutile de dire que Pashmina était magnifique dans sa tenue tout en posant pour les caméras avec sa famille. Ses photos et vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux et les internautes y ont réagi. Elle-même a partagé des photos de ses célébrations d'anniversaire sur Instagram.









Dans la vidéo et les photos partagées par Pashmina, on peut la voir vêtue d’une tenue rose et magnifique. La vidéo présente également Hrithik Roshan et Saba Azad. Partageant les photos, elle a écrit : “Karan Johar se souvient d’avoir joué Cupidon pour Vidya Balan et Siddharth Roy Kapur dans le talk-show de Twinkle Khanna Cet anniversaire était spécial à bien des égards, pour toutes les personnes qui ont envoyé des souhaits, pour mes amis et ma famille qui sont allés à l’écart pour que je me sente spécial – Merci, j’ai ressenti tout ce que je ressens Je suis reconnaissant pour vous tous !”













Pour les non-initiés, un rapport de Pinkvilla indiquant que Kartik passe du temps avec Pashmina Roshan, la cousine de Hrithik Roshan ces jours-ci, a circulé. Selon leur source, Kartik se détend souvent avec Pashmina chez elle lorsqu’il est libre et vice versa. Il a en outre révélé que Kartik conduisait Pashmina dans sa nouvelle McLaren à Diwali. Cette nouvelle a déclenché leurs rumeurs de rencontres. Les fans ont commencé à supposer qu’ils étaient en couple.

Cependant, nos sources ont confirmé que Kartik et Pashmina ne se fréquentaient pas. Notre source a déclaré: «Il n’y a aucune vérité dans ces histoires de liaison. Kartik Aaryan saute d’un film à l’autre. L’année a été très mouvementée pour lui avec Bhool Bhulaiyaa 2 sorti plus tôt cette année et Freddy maintenant plus le tournage de Shehzada et Satya Prem Ki Katha. Il est au sommet de son art et est absolument concentré sur son travail. Il n’y a pas de temps à investir dans une relation.

Pour les non-initiés, Pashmina Roshan fera bientôt ses débuts d’actrice avec le Ishq Vishk Rebound. Pendant ce temps, Kartik nous a récemment impressionnés avec sa performance dans Bhool Bhulaiyaa 2, le film a réussi à bien performer au box-office malgré la tendance #BoycottBollywood.