Au milieu des rumeurs de rencontres avec Aryan Khan avec Nora Fatehi, sa photo avec l’actrice pakistanaise Sadia Khan devient virale

Le mystère derrière les photos virales d’Aryan Khan et Nora Fatehi de faire la fête à Dubaï a créé d’énormes spéculations selon lesquelles le fils de la superstar sort avec la bombasse de Bollywood, Nora Fatehi. Cependant, cette nouvelle est bizarre et il n’y a rien de vrai à ce sujet. C’était une simple coïncidence qu’ils étaient à la même fête et cela a conduit à des rumeurs sans fondement. Et maintenant, au milieu de sa rumeur de rencontre avec l’actrice O Saki Saki, sa photo avec l’actrice pakistanaise Sadia Khan devient virale du même parti. Aryan Khan pose avec Sadia sur cette photo et elle est devenue virale en quelques minutes sur Internet. Aryan Khan est l’enfant star dont on parle le plus et le plus populaire dans la ville de Tinsel et quoi qu’il en soit, cela fait l’actualité.

Sadia est allée sur son Instagram et a posté la photo elle-même sur sa story et elle a disparu dans les 24 heures. Les fans expédient pour eux car ils prétendent qu’ils se sont bien entendus ensemble. Sadia a partagé la photo sur son compte Instagram et l’a sous-titrée : “Retour au réveillon du Nouvel An”. Aryan Khan ressemblait à un étalon et comme d’habitude, les fans disent qu’il est une réplique de son père superstar Shah Rukh Khan et nous ne pouvons pas être plus d’accord.

Pendant ce temps, en parlant d’Aryan Khan, qui est prêt à faire ses débuts en tant que réalisateur avec Red Chillies Entertainment, le garçon vedette aurait écrit un scénario par lui-même et serait même prêt à le réaliser. Le jeune garçon lui-même a partagé cette bonne nouvelle sur Instagram, les plaisanteries amusantes entre le duo père et fils étaient incontournables et la meilleure chose sur Internet ce jour-là.

Aux côtés d’Aryan Khan, la fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, est également prête à faire ses débuts à Bollywood avec The Archies dirigé par Zoya Akhtar et en ce moment, sa rumeur de relation va bon train avec le petit-fils d’Amitabh Bachchan, Agastya Nanda.