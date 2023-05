Au milieu des rumeurs de rencontres, Aditya Roy Kapur et Ananya Pandey ont été aperçus ensemble à un dîner à Mumbai

Aditya Roy Kapur et Ananya Pandey ont fait la une des journaux en raison de leur relation supposée. Récemment, le duo a été vu sortant d’un restaurant à Bandra, ce qui a de nouveau déclenché leurs rumeurs de rencontres.

Mercredi, Viral Bhayani a partagé une vidéo capturant Ananya Pandey et Aditya Roy Kapur sortant du restaurant Hakkasan à Bandra. L’actrice a été vue portant une robe moulante bleue et l’actrice a été vue avec classe dans une tenue entièrement noire. Le duo a réussi à éviter soigneusement de se faire prendre en quittant le restaurant l’un après l’autre.





Plus tôt, la mère d’Ananya Pandey, Bhavana Pandey, a mis fin aux rumeurs de rencontres du duo en déclarant au Times of India : « Le fait est qu’Ananya est célibataire et que des liens se produisent dans une profession comme celle-ci. C’est bon. C’est comme si cela faisait partie intégrante de la vie d’un acteur, et vous devez tout prendre en compte, bon ou mauvais. J’ai l’impression qu’ils reçoivent tellement d’amour et d’adulation, alors je préfère vraiment me concentrer sur cela plutôt que sur la négativité qui l’accompagne, car les points positifs l’emportent définitivement sur les points négatifs.

Cependant, récemment, lors d’une conversation avec Youtube Aishwarya, alors qu’il parlait de sa co-vedette de Yeh Jawani Hai Deewani, Aditya Roy Kapur, Ranbir Kapoor a déclaré : « Je sais qu’il (Aditya) aime une fille commençant par la lettre A. »

Pendant ce temps, Ananya Pandey sera ensuite vue dans le film Dream Girl 2 qui met également en vedette Ayushmann Khurrana. Dirigé par Raaj Shaandilya, le film met également en vedette Paresh Rawal, Rajpal Yadav, Abhishek Banerjee et Anu Kapoor, entre autres.

D’autre part, Aditya Roy Kapur sera ensuite vu dans Metro In Dino d’Anurag Basu. L’acteur sera vu partager l’écran avec Sara Ali Khan dans le film. Le film met également en vedette Anupam Kher, Neena Gupta et Ali Fazal avec d’autres. Le film est prévu pour une sortie en salles le 8 décembre.

