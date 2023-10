Au milieu des rumeurs de querelle, Vivek Agnihotri coupe Karan Johar de la photo des gagnants des National Film Awards, les internautes réagissent

Le dernier message de Vivek Agnihotri sur X a alimenté les rumeurs de sa querelle avec Karan Johar.

Le réalisateur Vivek Agnihotri a partagé des photos de la cérémonie nationale de remise des prix et il a recadré Karan Johar de la photo de groupe. Vivek a ouvertement exprimé son aversion envers Karan Johar et ses films, et son récent message sur X (anciennement Twitter) a alimenté encore davantage leurs rumeurs de querelle. Mardi, Vivek Agnihotri a assisté à la cérémonie avec son épouse, l’actrice Pallavi Joshi, pour recevoir le prix Nargis Dutt du meilleur film sur l’intégration nationale pour The Kashmir Files. Karan était également présent pour accepter le prix spécial du jury pour son film populaire Shershaah.

Après la cérémonie, Vivek, Karan, Alia Bhatt, Allu Arjun, Kriti Sanon et d’autres gagnants se sont réunis pour une grande photo de groupe. Sur la photo, les célébrités ont posé avec Droupadi Murmu, le président indien, et Anurag Thakur, le ministre de l’Information et de la radiodiffusion de l’Union. Parmi les autres célébrités qui ont partagé la photo figurent R Madhavan, Waheeda Rahman, SS Rajamouli, Allu Arjun, Kriti Sanon et Shreya Ghoshal. Cependant, Vivek a recadré la photo et supprimé Karan de la photo.

Voici la photo originale





Voici ce que Vivek a partagé

Quel talent. Le pouvoir des femmes. #PrixNational pic.twitter.com/yrsSwxGpBO – Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) 17 octobre 2023

Outre la photo de groupe recadrée, Vivek a également partagé des photos de Pallavi posant avec Waheeda, Shreya, Alia et Kriti, ainsi qu’un selfie avec Waheeda. Partageant la photo, Vivek a écrit : « Quel talent. Le pouvoir des femmes. #NationalAwards. Après que Vivek ait partagé le message, quelques internautes ont remarqué que Vivek avait coupé Karan. Un internaute a demandé : « Hé, où est Karan ? Un autre internaute a demandé : « Karan bhi toh tha na ?

Quand Vivek accusait Karan et Shah Rukh Khan d’avoir détruit le cinéma

Dans une interview avec DNA, Vivek Agnihotri a déclaré : « Après l’avènement d’Amitabh Bachchan en tant que superstar – non pas celui de Deewar mais celui de Shehanshah – le cinéma n’a plus jamais raconté de vraies histoires. Surtout le cinéma de Karan Johar et Shah Rukh Khan, qui a en fait endommagé le tissu culturel de l’Inde. d’une manière très désastreuse. J’ai donc pensé qu’il était important de raconter des histoires vraies et honnêtes. Sur le plan professionnel, le dernier film de Vivek, The Vaccine War, a suscité des réactions critiques positives, mais il a sous-performé au box-office.