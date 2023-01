Au milieu des rumeurs de mariage, Sidharth Malhotra-Kiara Advani célèbrent le nouvel an à Dubaï

Les acteurs de Bollywood Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont célébré leur nouvelle année avec le producteur Karan Johar et le designer Manish Malhotra. S’adressant à Instagram, Manish a partagé une photo qu’il a sous-titrée, “Je vous souhaite à tous une merveilleuse nouvelle année.”





Sur la photo, le couple supposé Sidharth et Kiara pourrait être vu en train de prendre la pose avec Manish et KJo devant un immense sapin de Noël. L’acteur de Baar Baar Dekho était beau dans une tenue entièrement noire, tandis que Kiara a opté pour une belle robe verte une pièce. Peu de temps après que le créateur ait partagé la photo, les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et d’émoticônes de feu. “#Sidkiara est le meilleur couple de l’industrie bollywoodienne”, a commenté un fan.

Un autre fan a écrit : “Le couple le plus aimé Sidkiara est le plus beau et fait l’un pour l’autre.” “#sidkiara est si mignonne et adorable”, a écrit un fan. Manish a également partagé un selfie sur ses histoires dans lequel Sidharth et Kiara pouvaient être vus posant avec le célèbre designer et acteur Rani Mukerji.

Le couple Shershaah a célébré son nouvel an à Dubaï et peu de temps après que les photos ont été publiées sur Instagram, elles sont devenues virales. Apparemment, Kiara et Sidharth sont en couple depuis très longtemps, et le duo est fréquemment repéré par les paps lors de leurs sorties.

Pendant ce temps, une source a été citée disant ETimes, « Sidharth et Kiara vont se marier le 6 février. Leurs fonctions pré-mariage auront lieu les 4 et 5 février, où leurs invités et leurs familles célébreront la coutume, mehendi, haldi et Cérémonies Sangeet. Le mariage aura lieu le 6. Le mariage devrait avoir lieu à l’hôtel Jaisalmer Palace. Ce sera un événement somptueux avec une haute sécurité.

Les deux acteurs ont partagé l’espace de l’écran pour la première fois dans Shershaah, qui est sorti en août 2021 sur Amazon Prime Video et a été déclaré un succès à succès. (Avec les entrées de l’ANI)



