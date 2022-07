Au milieu des rumeurs de grossesse de Katrina Kaif-Vicky Kaushal, l’astrologue prédit que l’actrice de Tiger 3 prendra 2 ans de congé sabbatique pour se concentrer sur son bébé

Katrina Kaif n’est plus sous les feux de la rampe depuis un bon bout de temps. Son absence a fait spéculer les fans sur le fait que l’actrice de Tiger 3 pourrait être enceinte de son premier enfant. Elle s’est envolée pour les Maldives avec Vicky Kaushal, qui ont été rejoints par Sunny Kaushal et sa petite amie rumeur Sharvari Wagh. Elle a été aperçue portant un T-shirt ample qui a alimenté les spéculations. Au milieu des rumeurs de grossesse, l’astrologue de Bollywood Sanjay B Jumaani a prédit que Katrina accueillera probablement son premier enfant avec Vicky en 2023. Il a également déclaré que Katrina prendra deux ans sabbatique pour s’occuper de son bébé.

“Elle est dans sa 40e année maintenant et à ce moment-là, elle peut aussi livrer cette année. Mais surtout, ce sera l’année prochaine. Elle est numéro 7 et 2023 totalise 7. Donc, tout ce que je dis est en conjonction avec son chiffres », a déclaré Jumaani à TOI. “Katrina est également susceptible de garder sa carrière à l’arrière pendant les deux prochaines années et de se concentrer sur son bébé”, a-t-il ajouté.

En 2010, Katrina avait déclaré qu’elle rêvait d’être mariée, d’avoir des enfants et de vivre heureuse pour toujours. Vicky et Katrina se sont mariées en décembre dernier à Sawai Madhopur, au Rajasthan. La cérémonie de mariage très intime n’a été suivie que par leurs amis les plus proches et les membres de leur famille. Après la cérémonie, ils se sont rendus aux Maldives pour une lune de miel et sont revenus à Mumbai en quelques jours seulement. Le couple a également loué un appartement dans le quartier de Juhu à Mumbai après leur mariage en décembre.

Maintenant, il reste à voir si les rumeurs selon lesquelles Katrina serait enceinte s’avèrent vraies, réalisant ainsi ses objectifs de vie dont elle a toujours rêvé. Le mois dernier, il a été rapporté que Katrina avait été testée positive pour Covid-19. Selon certaines informations, elle n’a pas pu assister à l’événement IIFA 2022 à Abu Dhabi car elle était sur la voie de la guérison du virus.