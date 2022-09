Au milieu des rumeurs de grossesse, Ankita Lokhande parle d’avoir un bébé, dit ‘abhi toh main…

Ankita Lokhande a finalement partagé son point de vue sur le fait de devenir parents avec son mari Vicky Jain. Tout en honorant l’émission de télé-réalité de danse DID Super Moms, Ankita a donné une performance spéciale sur scène avec sa juge Urmila Matondkar et l’actrice Usha Nadkarni. Le trio a interprété la chanson titre du film à succès Rangeela (1995) d’Urmila.

Après la représentation, l’animateur Jay Bhanushali en a profité pour interroger Ankita sur ses projets de devenir une “super maman”. Jay a plaisanté: “Bata bhi do kab super maman aap ban rahi hain.” Ankita a répondu d’une drôle de voix de bébé et a dit: “Abhi au principal bébé hoon, khud bébé hoon.” Usha, qui a joué la belle-mère d’Ankita à l’écran, et la mère de feu l’acteur Sushant Singh Rajput dans l’émission Pavitra Rishta ont réagi à Ankita et lui ont demandé de s’asseoir sur ses genoux, car elle est un bébé si mignon. Cela a fait rire Ankita, le co-juge Remo D’Souza et d’autres.

Voici la vidéo







Ses opinions sont venues des semaines après les spéculations du public sur la grossesse d’Ankita. Le mois dernier, elle a emmené son mari à une fête à la piscine et a posté des photos de là. Vicky est vue tenant le ventre d’Ankita sur une photo, laissant croire à certains fans que le couple attend un bébé.

Au cours du même épisode de DID Super Moms, l’un des candidats rend hommage à feu Sushant Singh Rajput, qui a joué Manav dans Pavitra Rishta, dans un tout nouveau teaser d’épisode. Ankita, qui a non seulement fréquenté mais également travaillé avec Sushant, éclate en sanglots à ce sujet.

La candidate Sadhana Mishra et son chorégraphe peuvent être vus dans la vidéo de ZEE TV sur la chanson Kitni Baatein du film Lakshya. Ankita et Usha peuvent être vus évidemment tristes alors que les souvenirs de Sushant Singh Rajput sont diffusés en arrière-plan sur un grand écran. Ankita dit alors: «Woh bohot close ek dost tha… sab kuch tha. Aur woh jaha bhi hai bohot khush hai j’en suis sûr. Que Dieu le bénisse.”