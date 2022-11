Au milieu des rumeurs de divorce, Sania Mirza et Shoaib Malik seront vus ensemble dans The Mirza Malik Show

Les informations selon lesquelles Sania Mirza et Shoaib Malik seraient officiellement divorcés ont fait le tour d’Internet ces derniers jours. Il y avait des rapports que Shoaib a trompé Sania avec un modèle pakistanais Ayesha Omar. Au milieu des rumeurs de divorce, Sania et Shoaib seront vus ensemble dans leur prochaine émission intitulée The Mirza Malik Show.

La première plate-forme OTT en ourdou du Pakistan, Urduflix, a profité de son compte Instagram officiel pour annoncer la nouvelle émission de Sania et Shoaib. Sur l’affiche, on a vu Sania poser sa main sur l’épaule de Shoaib tandis que ce dernier se tenait les mains jointes. Cependant, de nombreux fans ont estimé que les deux avaient tourné pour la série il y a longtemps avant que des problèmes ne surgissent entre les deux.

Il y a quelques jours, les photos de Shoaib Malik avec Ayesha Omar sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Les rapports affirmaient qu’Ayesha était la cause des troubles dans le paradis de Shoaib et Sania. Cependant, Sania et Shoaib ont gardé un silence stoïque sur leur vie personnelle. Selon plusieurs médias, Sania aurait vécu séparément et coparentalité son fils Izhaan avec Shoaib.

D’autre part, Ayesha et Shoaib ont travaillé ensemble pour une séance photo il y a presque un an. On dit que les deux ont développé une proximité pendant cette période. Plus tard, le joueur de cricket pakistanais avait également fait l’éloge d’Ayesha dans une interview en disant qu’elle l’avait beaucoup aidé avec leur séance photo.

Selon les rapports, Sania et Shoaib ont suggéré que le couple star envisageait de se séparer après 12 ans de mariage. Le duo s’est marié en 2010 et a eu un fils, Izhaan, en 2018. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation quant à la possible scission, bien que les publications du duo sur les réseaux sociaux et les légendes cryptées suggèrent que quelque chose ne va pas.