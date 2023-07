Au milieu des rumeurs de divorce, Ranveer Singh laisse tomber une photo romantique avec Deepika Padukone

Ranveer Singh a publié une adorable photo avec Deepika Padukone de leurs mini-vacances à Alibaug.

Les oiseaux d’amour Ranveer Singh et Deepika Padukone, qui ont conquis nos cœurs avec leurs talents d’acteur, sont adorables ensemble. Récemment, ils ont fait la une des journaux après que des informations sur leur divorce aient circulé.

Pendant ce temps, Ranveer Singh a publié une adorable photo avec Deepika Padukone de leurs mini-vacances à Alibaug. Partageant la photo, l’acteur a remercié tout le monde pour ses souhaits d’anniversaire. Il a écrit: « Merci à tous pour les vœux d’anniversaire affectueux. » Pendant ce temps, après avoir partagé la photo, une vidéo d’eux revenant de vacances en voiture est devenue virale.

Le célèbre photographe Manav Manglani a partagé la vidéo et a écrit : « Ranveer Singh et Deepika Padukone arrivent après l’anniversaire de Ranveer à Alibaug #ManavManglani #exclusive. » Le 6 juillet, Ranveer Singh a célébré son 38e anniversaire. Cependant, sa femme Deepika Padukone n’a partagé aucune publication d’anniversaire pour lui sur les réseaux sociaux. Cela a laissé les fans un peu déçus. On ne sait pas pourquoi l’actrice a décidé de ne pas publier de message d’anniversaire pour son mari, Ranveer Singh.

Deepika Padukone et Ranveer Singh ne manquent jamais de marquer quelques buts avec leur chimie impressionnante à la fois sur et hors de l’écran. Le couple est tombé amoureux l’un de l’autre lors du tournage de l’artiste romantique de 2013, Goliyon Ki Raasleela: Ram Leela. Après une cour de plus de six ans, ils se sont finalement mariés en 2018 lors d’une grande cérémonie. On voit souvent Deepika Padukone et Ranveer Singh s’encourager mutuellement sur les réseaux sociaux. Plus récemment, l’actrice de Pathaan est devenue la pom-pom girl de son mari, laissant les fans ravis.

Côté travail, Ranveer Singh sera ensuite sur les grands écrans du drame familial de Karan Johar, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani. Il sera vu partager l’espace d’écran avec Alia Bhatt. Le projet marquera le retour à la direction de Karan Johar après sept ans et sortira en salles le 28 juillet.

Suite à cela, Ranveer Singh s’associera à Sanjay Leela Bhansali pour son prochain, Baiju Bawra. En plus de cela, il est également susceptible de jouer le rôle principal dans Don 3, qui sera réalisé sous la direction de Farhan Akhtar.

Pendant ce temps, Deepika Padukone fera partie du projet de réalisation K de Nag Ashwin, aux côtés de Prabhas et Amitabh Bachchan. Elle sera également vue à Jawan aux côtés de Shah Rukh Khan. Jawan marque les débuts à Bollywood du cinéaste Atlee, qui a livré trois énormes superproductions avec Thalapathy Vijay, à savoir Theri, Mersal et Bigil, dans le cinéma tamoul. Le cinéaste a fait ses débuts en tant que réalisateur avec la comédie dramatique romantique Raja Rani avec Arya et Nayanthara en 2013 et la vedette de Shah Rukh Khan est son cinquième film. Nayanthara, l’une des actrices les plus titrées du cinéma indien avec des films tamouls, télougou et malayalam à son actif, commencera également son voyage à Bollywood avec le prochain acteur.