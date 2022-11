Au milieu des rumeurs de divorce, les photos de Shoaib Malik avec l’actrice pakistanaise Ayesha Omar deviennent virales

Au milieu des rumeurs de divorce avec la star indienne du tennis Sania Mirza, les photos du joueur de cricket pakistanais Shoaib Malik avec la mannequin et actrice Ayesha Omar sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Selon plusieurs médias, tout ne va pas bien entre Sania et Shoaib depuis un certain temps maintenant et ils se dirigent vers le divorce.

Les rapports affirment également qu’Ayesha Oman est la raison de la rupture du mariage de Shoaib et Sania.

Cependant, à ce jour, Sania et Shoaib, qui sont mariés depuis 12 ans et ont un fils, ont gardé un silence stoïque sur leur vie personnelle.

Selon un rapport de Bollywood Life, Sania, 35 ans, vainqueur de six titres en double du Grand Chelem, aurait vécu séparément et serait coparentale de son fils Izhaan.

Notamment, le mannequin Ayesha et Shoaib ont travaillé ensemble pour une séance photo il y a près d’un an et ils ont développé une proximité pendant cette période. Plus tard, le joueur de cricket pakistanais a également fait l’éloge d’Ayesha lors d’une interview, affirmant qu’elle l’avait beaucoup aidé lors de leur tournage. Et maintenant, ces images sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

En ce qui concerne Ayesha, elle est une actrice pakistanaise et Youtubeuse populaire. Elle est depuis longtemps un visage bien connu dans l’industrie du divertissement et est également l’une des actrices les plus en vogue de son pays. Elle serait l’une des actrices les mieux payées du Pakistan.

La femme de 41 ans est connue pour ses rôles principaux dans plusieurs séries télévisées, notamment “Kollege Jeans”, “Kuch Lamhe Zindagi Kay”, “Meri Zaat Zara e Beneshan”, “Dil Ko Manana Aya Nahi”, “Zindagi Gulzar Hai”. , ‘Bulbullay’, ‘Meri Gudiya’ et ‘Mera Dard Bezuban’.

Elle a fait ses débuts au cinéma dans le rôle principal de la comédie romantique à succès “Karachi Se Lahore” en 2015, suivie de personnages secondaires dans un film de guerre “Yalghaar” (2017) et le drame “Kaaf Kangana” (2019).

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici