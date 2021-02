Alors que le divorce entre le mondain Kim Kardashian et le rappeur Kanye West se rapproche, les rapports suggèrent que le couple séparé a coupé toute communication. Bien que le divorce n’ait pas encore été finalisé, les deux ont déjà commencé à vivre leur vie.

« Elle (Kim) essaie de rester forte et d’aller de l’avant avec sa vie, complètement officielle dans son esprit », a déclaré une source à eonline.com, ajoutant que Kim attend de faire une annonce officielle une fois que les conditions juridiques seront finalisées.

« Kanye en a également complètement fini avec le mariage et passe à autre chose. Il se fiche des priorités de Kim en retardant l’annonce du divorce », explique une deuxième source.

« Il déposera une demande avant qu’elle ne soit prête s’il le faut. Il veut le divorce autant que Kim », ajoute la source.

Les deux n’étaient apparemment pas en bons termes avant que Kanye ne décide de quitter la maison. Kim et Kanye se sont mariés en 2014 et ont quatre enfants – North, Chicago, Psalm et Saint West.