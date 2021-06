Au milieu des rumeurs, Barcelone essaie de signer Cristiano Ronaldo, voici ce que Lionel Messi a dit à son sujet

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les plus grands joueurs et adversaires du football moderne. Cependant, il semble que le président du FC Barcelone, Joan Laporta, envisage d’amener Ronaldo au Camp Nou pour unir ses forces à Messi. À seulement un an du contrat de Ronaldo avec le club italien de la Juventus, Laporta tire son coup pour créer l’histoire et amener les deux rivaux ensemble. Pendant ce temps, Messi, qui a joué pour Barcelone pendant toute sa carrière, n’a pas encore renouvelé son contrat avec le club, étant donné qu’ils suivent les conseils du président de la Liga sur la modification de leur salaire.

Alors que les spéculations et les conjectures grandissent parmi les fans des deux joueurs, nous examinons comment Messi a parlé de Ronaldo à plusieurs reprises et quel type de collaboration professionnelle ils peuvent partager.

Les fans des deux joueurs peuvent devenir assez agressifs tout en prouvant à quel point l’un est meilleur que l’autre, mais Messi et Ronaldo, comme de vrais sportifs, ont de bonnes choses à dire l’un pour l’autre. Dans une interview à la chaîne de télévision espagnole La Sexta en décembre 2020, Messi avait admiré Ronaldo pour ses sublimes compétences athlétiques et la façon dont il se démarque dans le jeu. Messi avait également déclaré qu’il avait hâte de jouer contre Ronaldo lorsqu’il était au Real Madrid. Le joueur argentin a déclaré que même s’il était très compétitif de jouer contre Ronaldo, il l’a toujours trouvé agréable.

S’adressant à Dazn Italia en janvier 2020, Messi avait déclaré que rivaliser avec Ronaldo en tête-à-tête pendant tant d’années resterait « dans les mémoires ».

Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or a déclaré que la rivalité sportive entre lui et Ronaldo était très agréable sur le plan personnel et que les fans ont également apprécié. Le joueur de 34 ans a également loué les clubs pour lesquels ils jouaient et a déclaré que la compétition professionnelle était devenue plus mémorable car ils jouaient pour les deux équipes qui étaient si exigeantes que Madrid et le Barça sont « les deux meilleurs au monde ».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici