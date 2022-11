Au milieu des ruines de la guerre en Ukraine, l’art des graines de Banksy

Une peinture délicate d’une gymnaste faisant le poirier est apparue sur le mur d’un immeuble détruit à l’extérieur de Kyiv et semble être l’œuvre du graffeur britannique connu sous le nom de Banksy.

La ville a été la cible de bombardements et de combats au début de l’invasion russe, qui a transformé les immeubles d’habitation en carcasses carbonisées et bombardées.

La peinture murale de la gymnaste est en noir et blanc et est peinte de sorte qu’elle donne l’impression de faire le poirier sur les restes froissés de blocs de béton qui sortent du mur noirci. Au-dessus d’elle se dressent les entrailles éventrées et détruites de ce qui était autrefois des appartements.