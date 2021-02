Les Chinois incapables de se réunir avec leurs proches en ce Nouvel An lunaire leur envoient plutôt un avant-goût de la maison, utilisant des emballages de nourriture pour combler la distance, car les avertissements de coronavirus dans certaines régions mettent un terme aux longs voyages habituels chez eux.

Wang Hui, un habitant de Pékin, a reçu du bœuf séché maison, du lapin frit, du tofu épicé et du porc fumé que sa mère lui a achetés en ligne après avoir décidé de ne pas visiter sa ville natale du sud-ouest de Chongqing.

«À ses yeux, je suis toujours à court de nourriture», a déclaré Wang, 27 ans, qui travaille pour une entreprise Internet. «Les vacances du nouvel an sont un moment si spécial qu’elle doit s’assurer que j’ai de la nourriture que j’aime, c’est-à-dire de la nourriture maison.

La montée en flèche de ces petits conforts pour les familles séparées contribuera à la consommation dans l’économie chinoise, où une reprise espérée des dépenses en services tels que les restaurants et les hôtels a été coupée par la saison des voyages décevante.

Le commerce électronique et les sites en ligne ont profité de la hausse des ventes de produits alimentaires de 40% lors d’un festival du shopping du 20 janvier au 3 février, par rapport à la dernière période du Nouvel An lunaire, selon la chaîne de télévision publique CCTV.

Le Nouvel An lunaire, qui commence vendredi, est généralement la plus grande migration annuelle du monde, lorsque des centaines de millions de travailleurs migrants chinois retournent dans leurs villes d’origine, mais les avertissements de voyage sur les risques de virus en ont dissuadé beaucoup cette année.

La Chine a découragé les voyages de vacances après que de récentes épidémies aient imposé des tests et des exigences de quarantaine généralisés, malgré le succès antérieur dans la maîtrise de l’épidémie de 2019 qui a également perturbé les festivités du Nouvel An lunaire de l’année dernière.

Le ministère des Transports a estimé que les voyages de passagers chuteraient de 40% au cours de la saison de voyage de printemps de 40 jours par rapport aux niveaux pré-pandémiques de 2019.

Pour la première fois en près de deux mois, la Chine n’avait signalé aucune nouvelle infection locale dimanche, signe que des mesures agressives ont limité leur propagation. Le nombre d’infections en Chine continentale s’élève à 89 706, avec 4 636 décès.

« PRÊT À SPLURGE »

Les commandes de nourriture et de boissons ont augmenté avant les vacances de cette année, selon des sites de commerce électronique et de vente au détail tels que JD.Com, Pinduoduo et JD Daojia, JD.com signalant une augmentation du nombre d’articles entre les grandes villes et les petites régions.

« Après une année difficile en raison de la pandémie, les gens seront probablement prêts à faire des folies sur les produits alimentaires comme réconfort et récompense », a déclaré Imogen Page-Jarrett, analyste à l’Economist Intelligence Unit.

« Les consommateurs verront comme essentiel d’envoyer des cadeaux, y compris de la nourriture, à leurs proches, même s’ils ne peuvent pas revenir en personne. »

Les employés de la ville envoient des produits de la cuisine locale et des produits de base tels que du riz et de l’huile de cuisson aux familles, tandis que les parents envoient des spécialités locales aux enfants de la ville.

«Ne pas rentrer à la maison pour le Nouvel An, mes parents ont envoyé des articles de la« Fête du Printemps »», est devenu un sujet tendance sur Weibo, l’équivalent chinois de Twitter.

Pékin est devenue la première destination pour la nourriture commandée dans les zones reculées.

Les délices vont de l’amidon de racine de lotus du lac de l’Ouest de la ville de Hangzhou et de la saucisse rouge du nord-est de Harbin aux ingrédients chauds du sud-ouest du Sichuan et des boulettes de bœuf faites à la main du sud du Guangdong, dit JD.com.

« Il est clair que les membres de la famille éloignés veulent également faire savoir à leurs enfants dans les grandes villes qu’ils pensent à eux », a publié la plateforme.

Les producteurs de spécialités locales profitent de la demande, avec les ventes en ligne du Nouvel An de marques de Pékin, telles que les produits de boulangerie Daoxiangcun et le thé Wuyutai, en hausse respectivement de 135% et 500% par an, selon les médias d’État.

Dans la ville centrale de Changsha, une utilisatrice des médias sociaux a affiché des photos des pâtisseries Daoxiangcun envoyées par sa mère, ajoutant: «Ma mère est toujours heureuse, même si je ne rentre pas à la maison, disant que la distance crée de la beauté.