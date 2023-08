Au milieu des rapports sur le camée de Thalapathy Vijay à Jawan, une vidéo de lui faisant l’éloge des rôles négatifs de Shah Rukh Khan devient virale

Le réalisateur de Jawan, Atlee, a donné trois superproductions, à savoir Theri, Mersal et Bigil, à Thalapathy Vijay, et ce ne serait pas une grande surprise s’il faisait également partie du film Shah Rukh Khan.

L’avant-première bourrée d’action de Jawan a établi la référence pour le prochain acteur qui présente Nayanthara en tant que femme principale et Vijay Sethupathi en tant qu’antagoniste principal. Deepika Padukone fait une apparition spéciale à Jawan et on dit également que la superstar du Sud Thalapathy Vijay sera également vue en train de faire une apparition dans le film réalisé par Atlee.

C’est en juillet de l’année dernière que des informations ont révélé que la star de Beast ferait une apparition à Jawan et il a accepté de le faire sans facturer un seul centime pour la même chose. Eh bien, la partie rémunération ne devrait pas surprendre puisque Atlee a donné trois superproductions à Vijay, à savoir Theri, Mersal et Bigil.

Au milieu de ces rumeurs, une vidéo de 2007 est apparue en ligne dans laquelle Thalapathy Vijay fait l’éloge des rôles négatifs de Shah Rukh Khan dans Darr et Baazigar. Dans l’interview, lors des promotions du film d’action Pokkiri, on a demandé à Vijay s’il jouerait un jour un méchant dans sa carrière. À quoi, l’acteur Leo a répondu : « Je ne suis pas contre les rôles négatifs. Mais je ne suis pas à 100 % à l’aise dans un personnage anti. Eh bien, peut-être que si on me propose des rôles comme Baazigar ou Darr de Shah Rukh, alors j’envisagerais. »

En entendant des rumeurs de Thalapathy Vijay en face de Shah Rukh Khan dans #Jawan ? Il l’a demandé.. #ThalapathyVijay pic.twitter.com/a4l7prOQtr – ℣αɱριя౯ (@SRKsCombatant) 18 août 2023

Le clip a été partagé sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) par un fan de SRK avec la légende : « Entendre des rumeurs sur Thalapathy Vijay en face de Shah Rukh Khan à Jawan ? Il l’a demandé. » La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et cela a de nouveau suscité les rumeurs selon lesquelles Vijay sera vu à Jawan. Cependant, nous devrons attendre la confirmation finale jusqu’au 7 septembre lorsque Jawan sortira en salles.

