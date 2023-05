Au milieu des «  potins  », les membres du conseil d’administration de Kane veulent plus d’informations sur l’indemnité de départ de 46 000 $ pour l’employé trésorier – Shaw Local

Le vice-président du conseil du comté de Kane souhaite une enquête indépendante sur les événements qui ont conduit à un accord de séparation de 46 000 $ entre le trésorier Chris Lauzen et un employé de longue date du bureau.

Et il peut y avoir un soutien bipartite pour cet appel.

Le conseil du comté a approuvé l’accord de séparation plus tôt ce mois-ci, mettant fin au mandat de 17 ans de Carrollyn Brady au bureau du trésorier. Elle avait atteint le poste de directrice des opérations financières du bureau avant son départ.

Avant son élection au poste de trésorier l’année dernière, Lauzen a fréquemment critiqué les retours sur investissement réalisés par le bureau. Brady a supervisé ces investissements dans le cadre de son travail. Son dernier jour était le 1er mai.

Vern Tepe, le vice-président du conseil du comté, a déclaré lors d’une récente réunion du comité qu’il y avait de nombreuses questions sans réponse concernant le départ de Brady.

« Que s’est-il vraiment passé? » Tepe a demandé. « Cet employé était-il visé par le licenciement par le trésorier ? Le trésorier a-t-il commis une faute professionnelle ? S’agit-il d’un modèle continu d’abus par un individu ? Est-ce encore un autre cas où (Lauzen) est accusé de harcèlement, d’intimidation et de rétrogradation ? Quoi qu’il en soit, c’est un comportement méprisable.

Tepe a alors appelé à la nomination d’un avocat extérieur pour enquêter. Tepe a déclaré qu’il ne croyait pas que le bureau du procureur de l’État du comté de Kane puisse être impartial, car il sert de représentation légale au trésorier, au conseil du comté et à tous ses employés pendant les affaires officielles.

Démocrate d’Elgin, Tepe a longtemps été un critique du républicain Lauzen, remontant au mandat de Lauzen en tant que président du conseil d’administration du comté. Pendant ce temps, Lauzen a eu des retombées publiques avec deux employées.

Tout a commencé avec la démission publique de Cheryl Maraffio, coordonnatrice de la sensibilisation communautaire. Quand elle est partie, Maraffio a envoyé une lettre au conseil disant qu’elle était partie « en raison d’un manque évident et significatif de courtoisie professionnelle et de respect pour moi, mon travail et mon engagement envers le comté de Kane ».

Lauzen a nié tout acte répréhensible.

Plus tard, le conseil du comté a approuvé une indemnité de départ à six chiffres pour Sheila McCraven, directrice exécutive de longue date des ressources humaines. Cet accord est intervenu après que McCraven a déposé une plainte fédérale affirmant que Lauzen s’était livré à un schéma de « harcèlement, intimidation et rétrogradation ».

Lauzen a de nouveau nié les actes répréhensibles.

Après le départ de McCraven, Lauzen a travaillé avec un nouveau directeur exécutif des ressources humaines pour modifier les procédures de règlement des griefs pour les employés qui estiment avoir été injustement disciplinés ou licenciés. Cette directrice exécutive, Sylvia Wetzel, a été licenciée après que Lauzen ait quitté ses fonctions de présidente du conseil d’administration du comté.

Lauzen est légalement tenu de dire que Brady et le comté « se sont séparés volontairement, mutuellement et à l’amiable ».

Toute implication contraire, a-t-il dit, équivaut à de « fausses accusations ». Il a dit qu’il n’avait jamais réprimandé, crié ou poussé Brady, malgré les « informations inexactes » dans les « commérages » sur la situation.

« En 10 ans ici, il y a eu beaucoup de raisons de crier, mais je n’ai pas crié », a déclaré Lauzen. « Je ne crie pas. L’idée que je pourrais pousser quelqu’un — n’importe qui qui croit cela, il n’y a rien que je puisse dire qui changerait l’avis de cette personne.

Lauzen a déclaré qu’il existe des images de caméras de sécurité d’une interaction spécifique entre lui et Brady qui a été la source des « commérages ».

« Y avait-il des (poussées) ? Il n’y en avait pas », a déclaré Lauzen.

Lauzen a suggéré que les questions publiques de Tepe étaient motivées par la politique.

Mais Anita Lewis, membre du conseil d’administration du comté – une républicaine élue avec le soutien de Lauzen – a convenu que la situation devait être examinée plus avant.

« J’ai été un peu préoccupé par la lecture de cette chose », a déclaré Lewis. « Vous obtenez la moitié des informations. J’écoute M. Tepe. J’écoute notre trésorier. Je voudrais regarder la bande. Je voudrais consulter les documents.

Tepe a déclaré qu’il continuerait à faire pression pour l’enquête extérieure. Il présentera ensuite sa suggestion au comité des services sociaux du conseil du comté, qui ne devrait pas se réunir avant le 14 juin.

