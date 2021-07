De fortes pluies et la montée des eaux de crue ont submergé mardi la province du Henan, dans le centre de la Chine, inondant les stations de métro de la ville de Zhengzhou et éloignant les véhicules de la route. Mardi soir, cependant, la ville voisine de Luoyang et ses sept millions d’habitants étaient confrontés à une menace encore plus grave : l’effondrement du barrage de Yihetan, qui retient les eaux du fleuve Jaune de la ville.

L’Armée populaire de libération de la Chine (APL) a annoncé mardi que « une brèche de 20 mètres » s’est produite dans le barrage, et que toute la structure « pourrait s’effondrer à tout moment ». Dans un article sur Weibo, une plate-forme de médias sociaux chinoise, l’APL a déclaré que des troupes avaient été envoyées pour faire sauter le barrage et détourner les eaux de crue.

Les photos partagées par le site d’information Shanghai Daily montrent une partie de ce qu’il a rapporté comme « 20 000 soldats et policiers armés » déployés à Yihetan et à un autre barrage de la province pour empêcher de nouvelles inondations.

Plus de 20 000 soldats et policiers armés travaillent sur les barrages du fleuve Jaune et du réservoir de Changzhuang pour empêcher la rupture du fleuve. Le niveau de l’eau baisse maintenant, mais la pression du barrage demeure. #Zhengzhou#Henan#inondationspic.twitter.com/fjfJhWrQsM – BRILLE (@shanghaidaily) 20 juillet 2021

Les inondations sont courantes pendant la saison des pluies en Chine, mais le développement rapide du pays au cours des dernières décennies a entraîné une surabondance de construction de barrages, et par conséquent les rivières qui se déversaient autrefois dans les plaines inondables ont été détournées.

Deux barrages se sont effondrés lundi en Mongolie intérieure, inondant plus de 20 000 hectares de terres et emportant des dizaines de ponts et de ponceaux. Quelque 16 000 habitants ont été touchés, a rapporté le Global Times, et beaucoup ont été contraints d’évacuer.

Au moins 12 personnes ont été tuées et environ 100 000 évacuées dans la ville de Zhengzhou, a rapporté mardi soir le People’s Daily.

