Au milieu des plaintes concernant les cartes et les points d’apparition de Call of Duty : Black Ops 6, Treyarch claque le bouton de service d’urgence pour les fans qui ajoute Nuketown

Cela ne fait même pas une semaine depuis que Call of Duty : Black Ops 6 a été rendu public, mais malgré tout, le développeur Treyarch a publié un petit extrait de ce que les joueurs peuvent s’attendre à voir d’ici la fin de la semaine : un retour à Nuketown et l’ajout du mode Infecté.

« Le lancement n’était que le début » Treyarch dit. « Demain, les Infectés viennent jouer. Nuketown se joint à la fête vendredi. LFG. » Infected et CoD remontent au moins aussi loin que les jeux personnalisés Call of Duty 4, bien qu’Activision ait finalement commencé à lui donner le traitement de playlist officiel dans Ghosts, Advanced Warfare et Infinite Warfare.

Semblable à Living Dead ou Infection dans les jeux Halo, Infection dans Call of Duty commence par l’infection d’une personne qui se transforme essentiellement en zombie. Les joueurs restants (généralement appelés survivants) doivent alors tenter de survivre à une vague imminente d’infectés qui arrivent. Le tour se termine lorsque tous les survivants sont morts ou lorsque le temps imparti est écoulé.

Jusqu’à présent, Treyarch n’a pas dit grand-chose sur Infected et si ce mode fonctionnera ou non comme les précédents. Mais Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) a conservé le mode tel qu’il l’avait été dans les jeux précédents, il est donc très probable que nous verrons le même mouvement pour Black Ops 6 (même si peut-être que les « infectés » de cette itération auront l’air comme de vrais zombies). C’est un mode génial qui peut offrir des moments chaotiques et passionnants, comme lorsqu’un joueur parvient à obtenir une séquence de 55 victimes en seulement 50 secondes grâce à tous les infectés qui se précipitent jusqu’à leur mort.

Même si Infected est définitivement quelque chose à espérer, il ne fait aucun doute que Nuketown volera probablement la vedette lors de sa sortie sur Black Ops 6 ce vendredi. Nuketown est un favori des fans pour son site d’essais nucléaires emblématique et sa petite taille, et même s’il sera formidable d’en profiter dans Black Ops 6, il est clair que les joueurs trouvent les autres cartes de lancement difficiles à gérer.

Les points d’apparition sont un problème courant. Le rédacteur Morgan Park a découvert plusieurs problèmes flagrants avec les points d’apparition dans les cartes de Black Ops 6, comme apparaître près de l’endroit où il vient de mourir, en ligne de mire directe du joueur qui vient de le tuer, exactement au même point de réapparition, ou mourir en quelques secondes. de frai grâce à un tireur d’élite campé près d’un point de frai. Sur les cartes plus petites, le les problèmes sont encore pires.

D’autres joueurs ont également noté à quel point la plupart des nouvelles cartes semblent chaotiques. « Il semble que quelle que soit la carte, ils jouent tous de la même manière », a déclaré l’utilisateur. Qwayze » a écrit sur le subreddit BO6. « Toutes les cartes sont désormais conçues pour que vous apparaissez dans les deux secondes qui suivent votre capacité à tirer sur quelqu’un, vous le tuez, il apparaît derrière vous, rincez et recommencez. »

Je trouve toujours le multijoueur de Call of Duty assez chaotique, donc en ce sens, cela ne semble pas trop différent de d’habitude. Il y a toujours des gens qui se plaignent des cartes de CoD chaque année, mais malgré cela, il semble que les problèmes de cartes de cette année soient un pas au-delà de l’habituel. Je ne suis pas sûr que l’ajout de Nuketown aidera à apaiser la gêne, d’autant plus qu’il a la réputation d’être si petit que les spawn kills sont courants, mais peut-être que cela servira de distraction décente aux joueurs, même si ce n’est que pour une courte période. temps.