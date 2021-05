Au milieu des nuages ​​au-dessus de Tokyo 2020, la gymnaste indienne Pranati Nayak, à destination des Jeux olympiques, «  se prépare avec un état d’esprit positif  »

Les Jeux olympiques de Tokyo sont à peu près dans deux mois, cependant, l’incertitude concernant les jeux quadriennaux est loin de se terminer. Le sentiment au pays du soleil levant est principalement contre les Jeux, avec des sondages d’opinion montrant qu’une majorité de répondants souhaitent que les Jeux soient reportés ou annulés. Récemment, le Japon a été contraint de prolonger l’état d’urgence à Tokyo jusqu’à la fin du mois de mai et a du mal à contenir une augmentation des cas de COVID-19.

Ce ne sont tout simplement pas les Japonais qui attendent impatiemment un résultat définitif concernant les jeux, les athlètes qui sont à Tokyo veulent eux aussi de la clarté. La semaine dernière, le maestro suisse du tennis Roger Federer a déclaré que les athlètes avaient besoin d’une décision ferme pour savoir si les Jeux olympiques de Tokyo se déroulaient, la star du tennis affirmant qu’il était dans deux esprits pour les Jeux.

«Nous n’entendons pas beaucoup. Cela me fait penser que les Jeux auront lieu, même si j’ai entendu dire que beaucoup de gens à Tokyo sont contre les Jeux », a déclaré Federer.

Cependant, pour quelqu’un comme la gymnaste indienne Pranati Nayak, qui a revendiqué sa première place olympique cette année, ne néglige aucun effort pour tirer le meilleur parti de cette opportunité.

« Les Jeux olympiques devraient avoir lieu en juillet et je m’entraîne pour cela, que cela se produise ou non », a déclaré Pranati. Temps de l’Inde.

«Les gens se demandent si les Jeux olympiques auront lieu ou non au milieu d’une pandémie, mais nous nous préparons avec un état d’esprit positif. Le repos dépend de la situation. À l’heure actuelle, je me concentre entièrement sur l’obtention d’une médaille olympique », at-elle ajouté.

La jeune femme de 26 ans de Midnapore, qui a récemment obtenu l’autorisation spéciale de SAI pour s’entraîner dans son centre oriental, suit un programme d’entraînement rigoureux sous la direction de son entraîneur Lakhan Sharma.

«La séance du matin commence à 6 heures du matin et se termine à 9 heures. Le soir, il est de 17h à 20h30. Je reçois le dimanche et le samedi, il n’y a qu’une séance du matin. «

L’employée des chemins de fer est la seule athlète à séjourner dans l’auberge de SAI et elle a reçu un masseur et mon physiothérapeute pour l’aider dans sa formation.

Elle a réservé son billet pour Tokyo après avoir obtenu une place de quota continentale asiatique pour les Jeux suite à l’annulation des 9èmes championnats asiatiques seniors. Et le médaillé de bronze du Championnat asiatique de gymnastique artistique senior est ravi de saisir cette opportunité.

« Il se sent bien! Mon rêve est devenu réalité. J’ai commencé la gymnastique à l’âge de six ans et cela a été un tour de montagnes russes depuis lors. «

Dipa Karmakar, qui la considère comme son idole tous les éloges de l’athlète qui vise à être inclus prochainement dans TOPS. «Tout le monde travaille dur. Mais l’état d’esprit concurrentiel de Pranati se démarque. Même si elle avait l’habitude de prendre des pauses à l’entraînement, elle serait au courant avec nous en un rien de temps. Elle fait de son mieux dans les compétitions « , a déclaré Dipa Olympics.com.

Malgré la réponse négative à l’égard des Jeux, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a promis à plusieurs reprises d’aller de l’avant avec les Jeux olympiques. Cependant, plusieurs stars comme Serena Williams ont déclaré qu’elle était indécise d’aller aux Jeux olympiques, tandis que les stars japonaises Naomi Osaka et Kei Nishikori ont toutes deux exprimé des inquiétudes quant à savoir si Tokyo devrait accueillir les Jeux.

