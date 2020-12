Ces rapports et d’autres sont remarquables non seulement pour ce qu’ils exposent, mais aussi pour ce que leur existence implique: que des enquêteurs déterminés peuvent trouver des preuves réelles de crimes parmi l’élite russe. Ils montrent que la bravade de Poutine cache également un ventre vulnérable.

Quatre ans après qu’il y ait eu des preuves de l’ingérence de Moscou dans l’élection présidentielle américaine de 2016, Le piratage informatique russe est devenu un sujet bien connu aux États-Unis. Et l’histoire continue d’évoluer. Le Washington Post et d’autres ont rapporté lundi que des pirates informatiques du gouvernement russe avaient violé un grand nombre d’agences gouvernementales américaines dans le cadre d’une campagne d’espionnage électronique à grande échelle qui aurait pu commencer dès le printemps.

Bellingcat, ainsi que des publications partenaires (Insider en Russie, Der Spiegel en Allemagne et CNN aux États-Unis), ont découvert un niveau de détail granulaire sur la manière dont l’opération a été menée et qui l’a fait. Le quartier Clarissa de CNN est même apparu à la porte d’un tueur à gages présumé – un acte de défi vigoureux contre les forces de sécurité russes.

La corruption russe est rendue possible par des règles et une application laxistes, ce qui aide également les journalistes à dénoncer la corruption, comme Bellingcat l’a maintenant démontré plusieurs fois. Certains des journalisme d’investigation les plus impressionnants au monde sont réalisés par des journalistes et des militants russes, malgré les restrictions et les menaces gouvernementales auxquelles ils sont confrontés.