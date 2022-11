Au milieu des nouvelles de divorce avec Rajeev Sen, Charu Asopa souhaite ‘didi’ Sushmita Sen pour son 47e anniversaire

Aujourd’hui marque le 47e anniversaire de Sushmita Sen. L’actrice est l’une des stars les plus adorées de l’industrie, et des centaines de ses fans lui souhaitent bonne chance sur les réseaux sociaux depuis qu’elle a sonné pour sa journée spéciale. Au milieu du divorce de Charu Asopa avec Rajeev Sen, la personnalité de la télévision qui est l’ex-femme du frère de Sushmita, Rajeev Sen, a écrit une lettre sincère à la fille d’anniversaire Sushmita.

Elle a écrit: “Joyeux anniversaire à la personne la plus incroyable que je connaisse. Joyeux anniversaire à la femme qui m’a appris le travail acharné, l’honnêteté et la générosité. Merci de toujours m’offrir la grâce. Tu es vraiment le meilleur. Je t’aime Didi.

Parallèlement au message, Charu a partagé des photos d’elle-même et de sa fille Ziana étreintes par la fille d’anniversaire Sush alors qu’elle sautait sur un canapé.

Sushmita s’est rendue sur Instagram et a écrit un article spécial, laissant entendre que quelque chose d’important se préparait.”47 enfin !!! Un numéro qui me suit constamment depuis 13 ans maintenant !!! L’année la plus incroyable est en route… .Je le connais depuis longtemps… et je suis ravie d’enfin annoncer son arrivée !!! #duggadugga.Je vous aime les gars !!! #votrestruly #birthdaygirl#19thnovember #scorpio #yassssssss”, a-t-elle écrit.

La connexion de Sushmita avec le numéro 47 a laissé de nombreux fans curieux. “Vous mariez-vous cette année?” a demandé un utilisateur de médias sociaux. « Qu’entendez-vous par un numéro qui me suit constamment depuis 13 ans ? » commenta un autre.





De nombreux utilisateurs ont sonné dans la section des commentaires pour souhaiter un joyeux anniversaire à la star d’Aarya. Tellement d’amour”, a commenté un fan.”

La première Miss Univers, que j’ai aimée et adorée, qui je crois est l’élégance à part !! Vous venez de devenir meilleur avec chaque année qui passe. Un très joyeux anniversaire à toi Sushmita, puisses-tu passer des moments formidables, fantastiques, adorables, fous et amusants avec ta famille et tes amis dans l’année à venir… oh et j’ai oublié de mentionner que je t’aime”, a écrit un autre.

Sushmita n’avait que 18 ans lorsqu’elle a remporté le titre convoité de Miss Univers. Quelques années après avoir remporté Miss Univers, Sushmita s’est aventurée dans le cinéma. Elle a joué dans des films comme Dastak, Biwi No.1, Main Hoon Na et Maine Pyaar Kyun Kiya. Elle a pris une pause de Bollywood en 2015. Elle a fait ses débuts en streaming numérique avec Aarya en 2020 et depuis lors, elle n’a cessé d’épater le public avec ses talents d’actrice sur OTT.

En 2021, elle a joué dans la deuxième saison d’Aarya. Et maintenant, elle est prête à jouer le rôle de l’activiste transgenre Gauri Sawant dans une nouvelle série Web intitulée Taali.

(Entrée de l’ANI)