Au milieu des manifestations, la Garde iranienne frappe des groupes kurdes en Irak

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Les puissants gardiens de la révolution iraniens ont déclenché lundi une vague de frappes de drones et d’artillerie, ciblant ce que Téhéran dit être des bases de séparatistes kurdes iraniens dans le nord de l’Irak, a rapporté une agence de presse semi-officielle.

Samedi, la Garde a déclaré avoir ciblé des bases et des camps d’entraînement de groupes séparatistes kurdes dans le nord de l’Irak, affirmant qu’elle avait infligé de graves dommages.

Les protestations contre la mort de Mahsa Amini se sont propagées dans au moins 46 villes et villages. La télévision d’État iranienne a suggéré qu’au moins 41 manifestants et policiers ont été tués depuis le début des manifestations le 17 septembre. Un décompte de l’Associated Press des déclarations officielles des autorités a fait au moins 13 morts, avec plus de 1 200 manifestants arrêtés.