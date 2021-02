Lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a plaidé non coupable d’accusations de corruption, de fraude et d’abus de confiance. Son procès a repris six semaines avant que le pays ne organise des élections législatives.

Lors de sa deuxième comparution devant le tribunal depuis mai, et un peu plus d’un mois avant les élections législatives israéliennes de 2021, Netanyahu a confirmé son plaidoyer écrit de « non-culpabilité » pour des accusations qui incluent l’adoption de faveurs réglementaires pour une entreprise en échange d’une couverture médiatique positive.

L’année dernière, Netanyahu a affirmé que le but du procès pour corruption était de «Déposez un Premier ministre fort et de droite, et retirez ainsi le camp nationaliste de la direction du pays pendant de nombreuses années», bien que de nombreux Israéliens affirment que le dirigeant n’est plus apte à occuper un poste.

Les manifestants ont afflué samedi à la résidence officielle de Netanyahu pour protester contre le Premier ministre, l’appelant à démissionner pour les accusations de corruption et sa gestion de la pandémie de Covid-19. Des rassemblements similaires ont lieu en Israël depuis des mois maintenant. Netanyahu a appelé les manifestants «Anarchistes», et son fils Yair se moqua d’eux comme « extraterrestres » de retour en août.

Netanyahu est accusé de fraude et d’abus de confiance pour avoir reçu fréquemment des cadeaux, notamment du champagne et des cigares coûteux, du producteur milliardaire hollywoodien Arnon Milchan et du milliardaire australien James Packer – qui avaient auparavant des relations professionnelles et personnelles avec l’Église de Scientologie. Bien qu’il ait accepté les cadeaux, Netanyahu aurait « a agi au profit de M. Milchan dans le cadre de ses fonctions officielles » pour plusieurs années.

Le Premier ministre israélien est également accusé de fraude et d’abus de confiance pour une série de réunions qu’il a eues avec l’éditeur de journaux Arnon Mozes, au cours desquelles il aurait parlé d’ingérence contre les rivaux médiatiques de Mozes en échange d’une couverture médiatique positive; et est accusé de fraude, de corruption et d’abus de confiance pour avoir prétendument utilisé sa position pour aider l’homme d’affaires Shaul Elovitch – également en échange d’une couverture médiatique positive.

Aussi sur rt.com Facebook BLOQUE le chatbot du Premier ministre israélien Netanyahu pour un « message offensant »

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!