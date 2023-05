Au milieu des listes d’attente de thérapie, un nouvel entraîneur d’IA peut être une option plus rapide

25 mai 2023 – La croissance de l’intelligence artificielle a suscité des éloges ainsi que de l’anxiété et du scepticisme. Mais des chercheurs de l’Université de l’Illinois à Chicago et leurs collègues ont découvert que leur application d’IA semble être utile pour traiter l’anxiété et la dépression. Et ils espèrent que cela pourra bientôt aider à réduire la longue liste d’attente pour un traitement.

Dans un pilote étude, financés par l’Institut national de la santé mentale, les chercheurs ont découvert que Lumen, un coach virtuel basé sur l’IA pour la thérapie comportementale, modifiait l’activité cérébrale des patients et apportait des améliorations autodéclarées des symptômes de dépression et d’anxiété.

« Ce n’est pas un remplacement [for a therapist] mais pourrait être une mesure palliative », a déclaré Olusola A. Ajilore, MD, PhD, professeur de psychiatrie à l’Université de l’Illinois à Chicago et co-auteur de la recherche. L’application fonctionne pour fournir de l’aide dès que possible après que les gens l’ont demandée.

Dans son école, a déclaré Ajilore, la liste d’attente pour une thérapie au plus fort de la pandémie était de 8 mois. La dépression et l’anxiété ont augmenté depuis le début de la pandémie, la dépression atteignant environ 32% parmi les adultes américains d’ici 2021 et plus de 40 millions avec troubles anxieux, selon l’Alliance nationale sur la maladie mentale.