Au milieu des licenciements massifs, le travail de rêve de Big Tech perd de son lustre

Pendant des décennies, les chouchous de la technologie de la Silicon Valley comme Google, Apple, Facebook et Twitter ont établi la norme d’or pour réussir dans l’espace technologique. Les employés voulaient travailler pour des leaders innovants, profiter de vastes campus répondant à tous leurs besoins et utiliser leurs talents pour développer certaines des technologies les plus influentes au monde. Mais les dernières années, et surtout la pandémie, ont commencé à montrer les fissures de la façade pour dévoiler les lacunes de chaque entreprise, des fuites de données aux poursuites pour mauvais traitements des travailleurs en passant par le tumulte des dirigeants. Et avec la dernière série de licenciements de Twitter, Meta et Amazon en quelques semaines, cela pourrait suffire à ternir les entreprises de rêve autrefois louées pour lesquelles tout le monde voulait apparemment travailler. Par exemple, après que Twitter a licencié 3 700 employés le 4 novembre, 11% des employés restants ont déclaré qu’ils pensaient que l’entreprise réussirait sous la direction d’Elon Musk, selon une enquête menée auprès de 442 employés américains de Twitter sur Blind, le forum de discussion anonyme des employés, du 7 au 10 novembre. (Les utilisateurs aveugles doivent fournir leur adresse e-mail professionnelle adresse e-mail, fonction et employeur lors de l’adhésion à la plateforme, et sont parfois invités à revérifier leurs comptes.) Seulement 2 % recommanderaient Twitter comme employeur à leurs amis, et 1 % pensent que l’entreprise a traité les employés avec dignité et empathie pendant le licenciement. Après que Meta ait licencié 11 000 employés le 9 novembre, 31 % des employés restants ont déclaré qu’ils recommanderaient leur employeur à un ami, et 55 % pensent que l’entreprise a agi avec prudence pendant le licenciement, selon une enquête auprès de 1 179 travailleurs américains de Meta sur Blind de 10 au 11 nov. Au-delà de l’examen public et du scandale, les nouvelles sur les licenciements pourraient avoir un impact démesuré sur la question de savoir si les gens disent qu’une certaine entreprise est un bon endroit pour travailler, et la dernière série de coupes radicales pourrait indiquer que les chouchous de la Big Tech de la Silicon Valley perdent de leur éclat.

Les entreprises font face à un “risque de réputation” lors des licenciements

Les licenciements créent un “risque de réputation” clair et un “impact sur la marque employeur”, déclare Rick Chen, responsable des relations publiques pour Blind. Il utilise Snap comme exemple, qui a licencié 20 % de son effectif, soit environ 1 000 personnes, en août. Avant les licenciements, entre 75% et 85% des employés de Snap interrogés ont déclaré qu’ils recommanderaient leur employeur à un ami. Après les licenciements, cependant, cette confiance est tombée à 30 % des employés de Snap qui recommanderaient leur employeur à un ami. “Il est clair que les licenciements ont changé la perception de Snap en tant qu’employeur de choix”, déclare Chen, “et nous constatons la même tendance dans les grandes entreprises. Nous constatons que les licenciements ont un impact important sur la marque employeur qu’ils ont construite au fil du temps.”

La réputation de la marque d’un employeur est un gros problème pour les travailleurs de la technologie qui savent que leurs compétences sont recherchées : près de 90 % disent que la marque d’un employeur est importante lorsqu’ils envisagent un nouvel emploi, et près de 80 % ne postuleraient pas à un poste supérieur. emploi rémunéré dans une entreprise de mauvaise réputation, selon une enquête menée en juillet auprès de 950 personnes par Dice, un site de carrière pour les travailleurs de la technologie. Il ne s’agit pas seulement des licenciements eux-mêmes, mais de la façon dont ils sont gérés, dit Chen. Les employés licenciés reçoivent-ils une indemnité de départ? La nouvelle a-t-elle été communiquée en temps opportun et de manière claire ? Les employés ont-ils eu le sentiment d’être traités avec empathie ? Les dirigeants n’ont qu’un seul coup pour bien faire les choses. “Nous avons vu certains investisseurs recommander, si vous allez avoir une mise à pied, faites-le une fois, faites-le en profondeur et que ce soit comme ça”, dit Chen. “En regardant les réactions sur Blind, je dirais que ce conseil est justifié.” Il cite Robinhood comme exemple, qui a supprimé 9% de son personnel en avril, puis 23% supplémentaires en août. “Au deuxième tour de licenciements, leur réputation ne s’était même pas remise du premier”, dit Chen, ajoutant que Blind n’a pas mené d’enquête de suivi pour voir si le sentiment des employés a rebondi.

Les «marées changent» autour de ce qui est considéré comme «l’étalon-or» des emplois technologiques

Au cours des deux dernières décennies, “avoir un nom d’entreprise comme Google, Microsoft ou Amazon sur votre CV a été l’étalon-or” pour les travailleurs de la technologie, déclare Art Zeile, PDG de Dice. “Il n’y a aucun doute à ce sujet.” Ces jours-ci, cependant, les “marées changent” autour de ce que les employés veulent au-delà de la reconnaissance du nom. Un quart de travail : une enquête Dice montre qu’environ 60 % des travailleurs de la technologie souhaitent travailler à domicile 100 % du temps, alors même que de nombreuses entreprises ont renouvelé leurs efforts de retour au bureau cette année. Tout au long de la pandémie de Covid-19, les travailleurs de la technologie ont quitté des zones coûteuses autour de la Silicon Valley, de Seattle et de New York, dit Zeile, et se sont plutôt dirigés vers des villes en croissance où leurs salaires technologiques s’étendent plus loin, comme Austin, Texas ; Salt Lake City; ou Charlotte, Caroline du Nord “La combinaison des licenciements et de certaines entreprises avec la mentalité de la vieille école autour du travail au bureau – leur réputation va être entachée, et il n’y aura pas cet intérêt parmi la foule technologique”, a déclaré Zeile. Grâce au travail à distance généralisé, il dit que les gens se rendent compte “qu’il n’est pas nécessaire d’être dans la Silicon Valley pour avoir une excellente carrière dans la technologie”. Les entreprises de Google à Meta sont également couper les avantages somptueux du campuscomme les services de restauration et de blanchisserie gratuits, qui sont devenus synonymes de l’expérience de travail dans la Silicon Valley. Sans les extras amusants, les entreprises devront convaincre les travailleurs en offrant la sécurité d’emploi, des opportunités d’apprentissage et la capacité d’avoir un impact, ce que les travailleurs de la technologie accordent de plus en plus la priorité, dit Chen. Jusqu’à présent, alors que certaines entreprises sont confrontées à des turbulences ces dernières semaines, Google, Atlassian, Salesforce et TikTok restent des “employeurs de choix” parmi les travailleurs de la technologie sur Blind. “Certaines de ces commodités de Disneyland vont certainement disparaître”, dit Chen, “mais en fin de compte, de nombreux professionnels de la technologie communiquent sur Blind qu’ils sont actuellement intéressés à rejoindre certaines de ces entreprises technologiques en raison de la mission, et l’ampleur et l’impact qu’ils sont capables d’accomplir avec le travail.”

Malgré les licenciements, les travailleurs de la technologie ont encore beaucoup d’options