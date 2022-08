Au milieu des incendies de forêt et des vagues de chaleur en Europe, les Européens recherchent du bois de chauffage

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. L’Union européenne est sur le point de connaître une saison des incendies record. Des vagues de chaleur extrême, aggravées par des conditions de sécheresse généralisées, ont provoqué un été d’incendies dévastateurs. Selon le système européen d’information sur les incendies de forêtenviron 1,6 million d’acres de terrain – l’équivalent d’une superficie plus de huit fois la taille de la ville de New York – brûlé à travers le continent jusqu’à présent cette année. Ce chiffre est supérieur de 56% au précédent record établi en 2017 et au double de la moyenne annuelle calculée entre 2006 et 2021, selon l’agence européenne.

L’Espagne, la Roumanie et le Portugal étaient parmi les pays de l’UE les plus touchés; des milliers de personnes sont mortes au milieu de la flambée des températures. La semaine dernière, dans la région du sud-ouest de la Gironde en France, qui abrite les célèbres vignobles de Bordeaux, des centaines de pompiers de toute l’Union européenne se sont précipités pour aider à combattre un incendie de forêt qui a balayé des milliers d’hectares de pinèdes.

« C’est vraiment un dragon qui crache son feu », a dit un maire local à mes collègues. “Il dévore la forêt.”

La sécheresse persistante dans de nombreuses régions d’Europe est à la fois une cause et un effet de l’été extrêmement chaud du continent, comme l’ont expliqué mes collègues du Capital Weather Gang du Post : « Le temps plus chaud assèche le paysage, ce qui assèche l’atmosphère, ce qui rend la air plus facile à chauffer. Ce cycle est extrêmement difficile à briser, en particulier lorsque le régime météorologique général favorise la formation de crêtes ou l’établissement d’une large haute pression sur l’Europe. Ce «dôme de chaleur» à haute pression dévie les intempéries, y compris la pluie, vers le nord, permettant à l’Europe de cuire sous un soleil inévitable et une chaleur anormale.

Les analystes s’attendent à ce que ces conditions ne fassent qu’empirer au cours des étés à venir. Un rapport de la Commission européenne, l’aile exécutive de l’Union européenne, averti que “Le changement climatique aggrave la situation, rendant les pays plus sujets aux incendies de forêt et augmentant l’intensité de ces événements.”

Le système européen d’information sur les incendies de forêt (EFFIS) indique un danger d’incendie “très extrême”, “extrême” et “très élevé” dans une grande partie de l’Europe occidentale ce week-end ⬇️ Je ne serais pas surpris de voir plus de feux de forêt s’enflammer au cours des prochains jours 🔥#UKheatwave #Vague de chaleur européenne pic.twitter.com/acoCyE6Qb0 – James Cosgrove (@MrJamesCosgrove) 11 août 2022

Dans la guerre d’Ukraine, une bataille pour la richesse minérale et énergétique de la nation

Une crise parallèle, plus immédiate, se développe également en Europe. L’invasion russe de l’Ukraine a déclenché une série de sanctions majeures sur les exportations russes et contraint les gouvernements de l’UE à faire avancer leurs plans pour se sevrer du gaz russe. Mais la transformation de la consommation énergétique européenne ne viendra pas assez vite pour cet hiver, et les pays du continent se préparent à une flambée des coûts de chauffage.

“L’hiver arrive, et nous ne savons pas à quel point il fera froid, mais ce que nous savons avec certitude que [Russian President Vladimir] Poutine continuera à jouer ses sales jeux”, a déclaré Jozef Sikela, ministre tchèque de l’industrie et du commerce. a dit le mois dernier à la suite de réunions à Bruxelles.

Mardi, la compagnie gazière russe Gazprom a averti que les prix du gaz en Europe pourraient augmenter encore de 60 % pour atteindre plus de 4 000 dollars par 1 000 mètres cubes, compte tenu des sanctions occidentales et de la diminution des exportations. La société a réduit les approvisionnements à seulement 20% de la capacité du gazoduc Nord Stream 1, qui traverse la mer Baltique jusqu’aux terminaux en Allemagne.

Déjà, le prix du gaz en Europe est d’environ quatre fois ce que c’était l’année dernière. La production industrielle a été durement touchée. Les gouvernements de l’UE se sont engagés à une réduction volontaire de 15 % de leur consommation de gaz naturel avant l’hiver. Beaucoup ont mandaté une liste de mesures d’économie d’énergie tout en essayant d’offrir subventions pour aider à couvrir les coûts pour les ménages.

Les autorités locales ont demandé aux citoyens ordinaires de faire leur part — les Néerlandais, par exemple, ont été exhorté limiter les douches à cinq minutes et s’abstenir d’utiliser la climatisation ou le sèche-linge. Pendant ce temps, l’urgence énergétique a également obligé à repenser en profondeur la politique. Mardi, des responsables allemands ont déclaré qu’ils prévoyaient de retarder coffrage les trois dernières centrales nucléaires restantes de leur pays.

Le GRAPHIQUE DU JOUR provient aujourd’hui d’Elements, la nouvelle newsletter de Bloomberg sur l’énergie et les matières premières. Les Allemands sont occupés à chercher sur Google du bois de chauffage !!! 📅 Abonnez-vous (gratuitement) pour recevoir la newsletter quotidienne dans votre boîte de réception du lundi au vendredi vers 7h00, heure de New York : https://t.co/IIEozawCil pic.twitter.com/L5ZaPrr65v – Javier Blas (@JavierBlas) 12 août 2022

Où vont les barils de pétrole russes ?

Se préparant à l’hiver, peu importe la chaleur estivale actuelle, les Européens adoptent également une approche plus rustique. Comme Javier Blas de Bloomberg News a récemment noté, il y a eu un pic remarquable dans les recherches de bois de chauffage sur Google en Allemagne. Ce n’est guère une anomalie. En Belgique et aux Pays-Bas, prix du bois de chauffage ont dans certains cas doublé. Dans une Ukraine déchirée par la guerre, les municipalités abattent des arbres en prévision de l’incertitude que la guerre et le froid mordant peuvent apporter.

En Hongrie, dont le gouvernement illibéral au pouvoir a résisté à la tendance européenne et négocié une augmentation des importations de gaz russeles autorités ont également assouplissement des restrictions de journalisation dans le but d’augmenter les stocks de bois de chauffage. Cette décision a déclenché des manifestations à Budapest la semaine dernière, alors que des milliers de personnes défilaient contre des mesures qu’ils considéraient comme nocives pour l’environnement.

“C’est notre avenir commun”, un manifestant nommé Fanni Fodor a déclaré à Reuters. “Nous ressentons tous les effets du changement climatique sur notre peau et abattre des arbres ne fera qu’empirer les choses.”

Le changement climatique, bien sûr, n’est pas accessoire à la crise énergétique qui frappe l’Europe. La sécheresse et les températures élevées ont appauvri les rivières du continent, avec des effets coûteux. “La crise de l’énergie est exacerbée par des niveaux d’eau très bas à des points de passage clés sur les fleuves européens, ce qui rend difficile le transport du diesel, du charbon et d’autres matières premières à travers le continent”, a-t-il ajouté. a rapporté Bloomberg Nouvelles. “Les services publics pourraient finir par utiliser plus de gaz comme alternative.”

Même si l’été a rappelé à de nombreux Européens les dangers communs posés par le changement climatique, un hiver froid et des factures de chauffage qui montent en flèche pourraient provoquer de nouvelles divisions. À court terme, les gouvernements se précipitent vers le stockage de tous les combustibles fossiles qu’ils peuvent, alors que les prix du charbon et du gaz naturel augmentent. Jason Bordoff, expert américain en énergie et ancien conseiller de Barack Obama à la Maison Blanche, a déclaré l’écrivain d’opinion du New York Times David Wallace-Wells que pendant que les gouvernements européens se préparent pour l’hiver, leurs réserves d’énergie pourraient s’avérer insuffisantes.

“Des efforts devront également être déployés pour freiner la demande et se préparer à la possibilité d’un rationnement énergétique très sévère cet hiver”, Bordoff a dit. “Je pense que maintenant vous voyez – en termes d’efforts d’efficacité et de rationnement – certains pays sont plus disposés que d’autres. Si les choses deviennent vraiment graves cet hiver, je crains que vous ne voyiez les pays européens commencer à faire attention à eux-mêmes plutôt qu’aux autres.