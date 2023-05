Au milieu des élections en Turquie, le meurtre d’un Syrien attise la peur parmi les réfugiés

Des images granuleuses de vidéosurveillance de l’usine de chaussettes d’Istanbul vers 10 heures du matin montrent une bagarre entre Sabika, une Syrienne de 28 ans, et un collègue turc. Peu de temps après, selon des témoins oculaires, le collègue a saisi un couteau dans un restaurant voisin et est revenu poignarder Sabika à la poitrine.

Alors que la Turquie se prépare à un second tour historique lors de son élection présidentielle, le sort de personnes comme Sabika et l’Islam est sur le bulletin de vote. Après des années de crise économique ici, les réfugiés et demandeurs d’asile syriens sont devenus des cibles faciles pour les dirigeants de tous bords politiques, qui soutiennent que les immigrés modifient le caractère de la nation et devraient être renvoyés de force dans leur pays d’origine.