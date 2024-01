Au milieu des discussions sur la bascule, la vidéo virale Mar Jana Qabool Hai de Nitish Kumar

Nitish Kumar, selon des sources, pourrait démissionner cet après-midi pour une autre alliance avec le BJP

New Delhi:

Au milieu des informations selon lesquelles le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, se prépare à sa volte-face dans une décennie et est sur le point de s’associer à nouveau au BJP, un clip vidéo de janvier de l’année dernière a refait surface sur les réseaux sociaux.

“La question ne se pose pas. Mar jaana qabool hai lekin unke saath jaana humko kabhi qabool nahin hai (je préfère mourir que de m’attacher à eux)”, avait déclaré M. Kumar aux journalistes en répondant aux questions sur la séparation du BJP en 2017. Août 2022 et retrouvailles avec le RJD et le Congrès sous Mahagathbandhan.

Alors que M. Kumar faisait ces remarques, son adjoint et chef du RJD, Tejashwi Yadav, se tenait à côté de lui. Le huit fois ministre en chef avait alors déclaré que sa décision de relancer l’alliance avec le BJP était une “erreur”.

“Écoutez attentivement. Ils (le BJP) ont déployé tellement d’efforts. Ils ont lancé des poursuites contre Tejashwi et son père pour me faire participer. Maintenant encore, ils essaient de les poursuivre. Ces gens continuent de faire de telles choses”, avait-il déclaré. .

Ses remarques étaient venues en réponse aux dirigeants du BJP du Bihar, qui avaient déclaré qu’ils ne seraient plus « trompés » par M. Kumar. “Nitish Kumar est devenu extrêmement impopulaire. C’est son impopularité qui a fait que son JDU a obtenu de mauvais résultats lors des sondages de l’Assemblée de 2020, alors que nous avons fait bien mieux. Le Premier ministre Narendra Modi a fait preuve de magnanimité en décidant de tenir la promesse faite avant les élections et Nitish Kumar, le traître habituel qu’il est, a abusé de la confiance du Premier ministre”, avait déclaré Sanjay Jaiswal, alors chef du BJP au Bihar, après la volte-face de M. Kumar.

“Bien sûr, le ministre en chef a tendance à osciller comme un pendule. Mais nous n’allons pas nous laisser tromper à nouveau par lui”, avait-il ajouté. Un mois plus tard, en février de l’année dernière, le ministre de l’Intérieur, Amit Shah, avait déclaré que les portes du BJP étaient fermées à jamais pour M. Kumar.

Un an plus tard, M. Kumar et le BJP se prépareraient à une nouvelle réunion, quelques mois avant les élections de Lok Sabha. Le bloc INDE, dont M. Kumar est l’un des dirigeants clés, aura le visage rouge si le leader du JDU quitte l’alliance si près des élections générales.

La vidéo avec ses remarques “préférerait mourir…” circule désormais pour souligner ses volte-face répétées dans l’allée politique. Partageant la vidéo, le chef du parti Samajwadi, IP Singh, a déclaré qu’il espérait que M. Kumar “ne traversera pas le Lakshman Rekha” et resterait fidèle à cette parole. Beaucoup dans la section commentaires ont souligné qu’une autre volte-face ne ferait que nuire à l’image politique de M. Kumar.

M. Kumar pourrait rencontrer le gouverneur du Bihar, Rajendra Arlekar, aujourd’hui à 11h30 et démissionner de son poste de ministre en chef, ont indiqué des sources.