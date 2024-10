Au milieu des destructions de l’ouragan Hélène, les organisations sportives lancent des opérations de secours pour aider les victimes de la tempête

RALEIGH, Caroline du Nord — Le joueur de football de NC State, Davin Vann, était en mouvement, se frayant un chemin entre les obstacles dans les installations d’entraînement en salle du Wolfpack au milieu d’une semaine de match.

Et cela n’avait rien à voir avec la prochaine visite de Wake Forest.

Au lieu de cela, il a parcouru et parcouru avec précaution des boîtes de conserves, des piles d’eau en bouteille, des sacs à provisions remplis de couches, de produits d’hygiène personnelle et de piles. L’ailier défensif connu pour pourchasser les porteurs de ballon jouait en quelque sorte le rôle de quarterback, menant une campagne de dons pour aider les victimes de l’ouragan Helene dans l’ouest de la Caroline du Nord et avec l’aide de l’entreprise de déménagement de sa famille.

Le drive — tellement réussi qu’il a été prolongé pour fonctionner le reste de la semaine – n’est qu’un exemple des multiples efforts liés au sport visant à aider les personnes touchées par la tempête qui a laissé une trace de dévastation choquante dans certaines parties des Carolines, de la Géorgie et du Tennessee.

« C’était un peu mon état d’esprit, du genre » J’espère que nous aurons suffisamment de personnes pour aider au moins un peu « », a déclaré Vann à l’Associated Press. « Alors oui, c’était bien plus que ce à quoi je m’attendais. »

Le bilan des morts a dépassé les 200 après que la tempête de catégorie 4 a traversé le sud-est la semaine dernière, avec des inondations emportant les routes et coupant des communautés entières qui manquent d’électricité, d’eau et de service cellulaire. Les efforts de secours sont en cours dans plusieurs États, notamment dans les sports universitaires et professionnels.

À Charlotte, David Tepper – propriétaire des Panthers de la Caroline de la NFL – et sa femme Nicole ont a engagé 3 millions de dollars pour les efforts de secours par l’intermédiaire de leur fondation. Les Charlotte Hornets de la NBA et l’équipe de course NASCAR appartenant au grand retraité de la NBA et de Caroline du Nord, Michael Jordan, ont chacun engagé 1 million de dollars pour les efforts de secours.

Non loin de là, à Concord, le circuit Charlotte Motor Speedway, connu pour ses courses NASCAR, a passé plusieurs jours à organiser une collecte de dons. et a prolongé ce travail jusqu’à jeudi en raison de la forte réponse de la communauté. Au plus près de la dévastation, un défilé de camions transportant des dons est arrivé au North Wilkesboro Speedway jeudi.

Dans l’est du Tennessee, le Bristol Motor Speedway a été désigné centre régional de secours en cas de catastrophe, acceptant les dons.

« Nos communautés, nos amis et nos proches souffrent, et nous sommes prêts à les aider de toutes les manières possibles », a déclaré Jerry Caldwell, président et directeur général du Speedway.

Ailleurs dans cet État, l’Eastern Tennessee State University a collecté des dons, envoyant quatre camionnettes dans un lycée voisin servant d’abri et quatre camions transportés vers une église d’Erwin. Les Buccaneers accueillent Chattanooga au football samedi et les fans sont invités à apporter plus de fournitures avec eux pour faire un don.

Le centre d’entraînement en salle de l’État de Caroline du Nord et le stade Carter-Finley partagent la même aire de stationnement que le Lenovo Center, l’arène des Hurricanes de la Caroline de la LNH à Raleigh. Alors que Vann travaillait mercredi soir pour aider les gens à décharger leurs dons, les Hurricanes ont organisé une collecte de fonds liée à leur match préparatoire contre les Predators de Nashville et ont collecté environ 280 000 $ pour venir en aide à Hélène.

L’entraîneur de Wolfpack, Dave Doeren, a déclaré que la mère de Vann, Joy Hall, propriétaire de la société Joyful Movers basée à Cary et ouverte en 2006, l’avait contactée peu de temps après la tempête. Leur plan était de collecter des fournitures à livrer aux efforts de secours plus importants de la Durham Rescue Mission.

Alors que Vann passait au crible les fournitures mercredi soir et saluait les donateurs avec une poignée de main, Hall était là avec d’autres membres de la famille, parcourant une ligne de boîtes en carton aplaties pour les préparer à être remplies de dons. Pendant ce temps, les voitures continuaient d’arriver, parfois avec des provisions empilées en hauteur sur la banquette arrière.

«Je leur étais vraiment reconnaissant», a déclaré Doeren jeudi à propos de la famille de Vann. « C’est un accord encourageant qu’ils concluent. Et maintenant, cela s’est simplement multiplié et un grand nombre de personnes y sont impliquées. Et donc beaucoup de nos joueurs ont aidé, beaucoup de personnel – notre personnel de recrutement, notre personnel (des opérations) – beaucoup de mains sur le pont pour charger des camions, des gens de la communauté qui viennent et déposent des choses pour tous les gens qui j’en ai besoin. »

La campagne de dons de Vann a déjà rempli six camions de fournitures jeudi, et d’autres sont à venir.

« C’est très réconfortant », a déclaré Vann. « Je suis très heureux de voir que la communauté est plus que disposée à donner de son temps et de son argent pour aider les habitants de l’ouest de la Caroline du Nord, même s’ils ne les ont jamais rencontrés auparavant. »

___

Les rédacteurs d’AP Sports, John Raby en Virginie occidentale et Teresa M. Walker au Tennessee, ont contribué à ce rapport.