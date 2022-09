Au milieu des critiques de l’ONU, les talibans nomment un nouveau ministre de l’Éducation

ISLAMABAD (AP) – Les talibans ont nommé un nouveau ministre de l’Éducation pour l’Afghanistan, quelques jours après que les Nations Unies ont appelé les nouveaux dirigeants du pays à rouvrir les écoles pour les filles au-delà de la sixième année.

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a un peu plus d’un an, les talibans ont restreint les droits des filles à l’éducation, malgré les promesses initiales du contraire. Les Nations Unies estiment que plus d’un million de filles ont été empêchées de fréquenter la plupart des collèges et lycées au cours de l’année écoulée.

La nomination, qui est intervenue mardi soir et a été annoncée par le porte-parole des talibans Zabihullah Mujaihid, a nommé Habibullah Agha, l’actuel chef du Conseil provincial de Kandahar, comme nouveau ministre de l’Éducation, en remplacement de Noorullah Munir. Le premier ministre de l’éducation nommé par les talibans était Hemat Akhundzada, qui était en poste jusqu’en septembre dernier.

Aucune information n’était disponible sur Agha.

Un an après que les talibans ont pris le contrôle du pays alors que le gouvernement et l’armée soutenus par l’Occident s’effondraient, l’ONU a déclaré qu’elle était de plus en plus préoccupée par le fait que les restrictions des talibans à l’éducation des filles, ainsi que d’autres mesures restreignant les libertés fondamentales, aggraveraient la crise économique en Afghanistan et conduire à une plus grande insécurité, pauvreté et isolement.

“C’est un anniversaire tragique, honteux et tout à fait évitable”, a déclaré Markus Potzel, chef par intérim de la mission de l’ONU en Afghanistan.

Les talibans disent travailler sur un plan d’ouverture d’écoles secondaires pour filles mais n’ont pas donné de calendrier. Pourtant, les partisans de la ligne dure semblent dominer le gouvernement dirigé par les talibans et les femmes sont tenues de se couvrir de la tête aux pieds en public, en ne montrant que leurs yeux.

Alors qu’il était encore ministre de l’Éducation, Munir aurait déclaré lors d’un récent voyage dans la province méridionale d’Uruzgan que les habitants des zones rurales ne voulaient pas envoyer leurs filles à l’école, qualifiant cela de “problème culturel”.

Les talibans ont également annoncé que le mollah Mohammad Mohsin Hashimi, jusqu’à présent vice-ministre de l’intérieur des talibans, deviendrait le gouverneur de la province du nord du Panjshir, où une force d’opposition anti-talibans est toujours active.

Rahim Faiez, Associated Press