Au milieu des critiques de l’ONU, les talibans nomment un nouveau ministre de l’Éducation

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a un peu plus d’un an, les talibans ont restreint les droits des filles à l’éducation, malgré les promesses initiales du contraire. Les Nations Unies estiment que plus d’un million de filles ont été empêchées de fréquenter la plupart des collèges et lycées au cours de l’année écoulée.

Un an après que les talibans ont pris le contrôle du pays alors que le gouvernement et l’armée soutenus par l’Occident s’effondraient, l’ONU a déclaré qu’elle était de plus en plus préoccupée par le fait que les restrictions des talibans à l’éducation des filles, ainsi que d’autres mesures restreignant les libertés fondamentales, aggraveraient la crise économique en Afghanistan et conduire à une plus grande insécurité, pauvreté et isolement.