Au milieu des crises internationales, le Congrès américain menotté par la querelle républicaine

Par Patricia Zengerle et Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) – Alors que les flammes de la guerre brûlent au Moyen-Orient et en Ukraine, le Congrès américain est immobilisé par une bagarre entre républicains, un dysfonctionnement que même certains Donald Trump Le souci du parti est de réconforter les adversaires de la nation.

La Chambre des représentants est restée sans leader pendant 12 jours depuis que huit de ses 221 Républicains ont évincé son Président. Kévin McCarthy . Cela a retardé toute action législative, depuis le débat sur une aide supplémentaire à l’Ukraine alors qu’elle lutte contre une invasion russe jusqu’à une déclaration de soutien à son allié Israël dans sa guerre contre le Hamas.

Les Républicains ont nommé vendredi la ligne dure Jim Jordan comme président, mais il n’était pas clair si l’antagoniste de longue date de la direction du parti aurait le soutien nécessaire pour remporter un vote cette semaine.

La destitution de McCarthy est la dernière d’une série de crises auto-créées auxquelles le Congrès a été confronté au cours d’une année au cours de laquelle les législateurs ont amené le gouvernement fédéral au bord du défaut de paiement sur sa dette de 31,4 billions de dollars et ont évité de justesse, il y a seulement deux semaines, la quatrième fermeture partielle du gouvernement américain. dans une décennie.

Cette dernière décision a conduit à l’éviction de McCarthy par des collègues mécontents du fait que le projet de loi de dépenses avait été adopté avec plus de voix démocrates que républicaines, même si toute mesure adoptée par la Chambre doit approuver le Sénat contrôlé par les démocrates et être signée par les démocrates. Le président Joe Biden pour devenir loi.

Certains républicains de la Chambre ont exprimé leur frustration et leur colère d’avoir passé si longtemps sans pouvoir choisir un leader.

« Le monde est en feu. Nos adversaires surveillent ce que nous faisons et… franchement, ils aiment ça », a déclaré le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre républicaine. Michael McCaul .

S’adressant aux journalistes alors que ses collègues se rassemblaient pour discuter de leurs prochaines actions, McCaul a ajouté : « Je vois beaucoup de menaces. L’une des plus grandes menaces que je vois se trouve dans cette salle parce que nous ne pouvons pas nous unir en tant que conférence. »

Ce dysfonctionnement sape la confiance déjà faible des Américains dans le Congrès, les deux tiers des personnes interrogées ce mois-ci dans un sondage Reuters/Ipsos déclarant qu’elles ne croient pas que les politiciens de Washington puissent mettre de côté les divergences partisanes pour le bien de la nation. La moitié d’entre eux ont déclaré qu’ils ne croyaient pas que les législateurs puissent remplir leur fonction la plus fondamentale, à savoir adopter des lois.

L’ancien président Trump, favori pour l’investiture républicaine en 2024, a parfois été un partisan du chaos.

« CHAOS AUTO-INFLIQUÉ »

L’impasse s’est poursuivie alors que les combats au Moyen-Orient s’intensifiaient, Israël lançant une attaque sur la bande de Gaza à la suite d’une attaque surprise des combattants du Hamas.

Les législateurs des deux partis ont exprimé leur soutien à Israël, mais une Chambre sans leader n’a été en mesure de prendre aucune mesure officielle. Le représentant républicain Zach Nunn a déclaré que le conflit avait frappé son district de l’Iowa.

Il a déclaré qu’une famille locale avait du mal à quitter Israël jusqu’à ce qu’un avion privé soit trouvé, qu’une famille de Des Moines était « piégée » à Gaza et que certains amis militaires à bord de navires américains actuellement en Méditerranée verraient leurs salaires suspendus si le Congrès n’évitait pas un incident. fermeture du gouvernement le mois prochain.

« Commençons à adopter des budgets. Commençons à avancer en matière de sécurité nationale. Soyons aux côtés de notre plus grand allié au Moyen-Orient en ce moment. Et plus important encore, ayons un gouvernement qui fonctionne », a déclaré Nunn aux journalistes.

Les démocrates de la Chambre ont fait écho à cette position.

« Nous espérons que nos collègues républicains mettront fin au chaos auto-infligé afin que nous puissions commencer à gouverner au nom du peuple américain », a déclaré aux journalistes le représentant Pete Aguilar, membre de la direction démocrate de la Chambre.

Les troubles ne se limitent pas à la Chambre.

Au Sénat contrôlé par les démocrates, un républicain a bloqué à lui seul depuis février les confirmations de centaines d’officiers militaires, dont de nombreux hauts commandants.

Le sénateur Tommy Tuberville proteste contre une politique du Pentagone qui rembourse aux militaires les déplacements hors de l’État pour accéder à des avortements.

Après l’attaque contre Israël, Tuberville a déclaré qu’il n’abandonnerait pas son blocus contre les candidats de Biden.

Pendant ce temps, vingt mois après l’invasion de l’Ukraine par Moscou, de nombreux républicains au Congrès souhaitent renoncer à toute aide militaire et économique supplémentaire à Kiev, alimentant l’incertitude quant à l’engagement des États-Unis à tenir tête au président russe Vladimir Poutine.

« Avec les besoins urgents que nous avons actuellement en matière de soutien supplémentaire à la fois pour Israël et l’Ukraine, le manque d’orateur (…) est très problématique », a déclaré Elizabeth Hoffman, directrice des affaires du Congrès et du gouvernement au Centre d’études stratégiques et internationales.

« Les besoins sont très urgents et ne le seront pas moins », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Toute l’année, le Congrès a été enfermé dans une lutte acharnée alors que les républicains radicaux de la Chambre des représentants exigent de profondes réductions des dépenses publiques afin de commencer à maîtriser un déficit budgétaire qui a atteint environ 1,7 billion de dollars au cours de l’exercice clos le 30 septembre.

En conséquence, les agences fédérales verront bon nombre de leurs opérations cesser le 17 novembre à moins qu’un accord ne soit conclu.

« Je sens qu’un véritable affrontement aura lieu ici début novembre », a déclaré William Hoagland, vice-président senior du Bipartisan Policy Center.

Certains Républicains n’ont pas été déconcertés par l’impasse persistante dans laquelle se trouve la Chambre.

« Nous pouvons rester sans président pendant une longue période parce que le Congrès n’a pas besoin d’être présent », a déclaré le représentant Scott Perry, qui préside le House Freedom Caucus de droite. « Le peuple américain est au travail aujourd’hui. Des bébés naissent aujourd’hui et ce n’est pas la première chose sur leur liste de priorités. »

(Reportage de Richard Cowan et Patricia Zengerle ; édité par Scott Malone et Cynthia Osterman)