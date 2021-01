La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a révélé qu’elle avait l’intention de continuer à embrasser son parti de la réveil symbolique dans la nouvelle année, avec un ensemble de règles qui élimine les «termes sexués» comme «mère» et «père» de la Chambre.

Malgré ses sous-performances aux urnes de novembre, le Parti démocrate de Pelosi a réussi à conserver sa faible majorité à la Chambre des représentants et Pelosi à sa direction de la Chambre. Le démocrate de Californie a dévoilé vendredi un ensemble de règles pour le 117e Congrès qui, entre autres mesures d’éthique et de responsabilité, intègre la réveil de la vertu dans la procédure officielle.

Les règles proposées «Honorez toutes les identités de genre en changeant les pronoms et les relations familiales dans les règles de la maison pour être neutre. Cela signifie que les membres du Congrès ne parleront plus de «Mères» et «Fils», mais de « Parents » et «Enfants». « beau-frère » et « demi-soeur » va devenir « Demi-frère. » « Lui-même ou elle-même » sera remplacé par « Eux-mêmes. »

Dans un communiqué de presse officiel, le comité du règlement intérieur a déclaré que les changements garantissaient que «Nous incluons tous les membres, délégués, commissaires résidents et leurs familles – y compris ceux qui ne sont pas binaires.»

En outre, les nouvelles règles exigeront que tous les comités permanents rendent compte de la manière dont leurs travaux «Problèmes d’inégalités fondées sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap, l’âge ou l’origine nationale.» Ils appellent également à la mise en place d’un «Bureau de la diversité et de l’inclusion».

Que le parti de Pelosi s’engagerait dans une telle politique identitaire performative n’est pas une surprise. Plus tôt cette année, le Président a dirigé un rassemblement de démocrates de la Chambre et du Sénat en prenant un genou symbolique pour honorer George Floyd, le groupe étant tous vêtus de vêtements traditionnels africains. Après la séance photo, Pelosi a répété à plusieurs reprises à la Chambre que «Les vies noires comptent» lors d’un discours exhortant les membres à adopter un projet de loi sur la réforme de la police.

De même, Pelosi n’a pas manqué une occasion d’adopter la position exactement opposée au président Donald Trump depuis le début de la pandémie de coronavirus. Un mois après que Trump a interdit les vols entrants en provenance de Chine, Pelosi a exhorté les touristes à visiter le quartier chinois de San Francisco, leur disant que c’était « Très sûr d’être dans Chinatown. » Au milieu de l’évolution des directives du CDC sur le port du masque, Pelosi portait un masque lors de chaque apparition publique une fois qu’il est apparu que Trump était moins enclin à enfiler le sien.

Le 117e Congrès votera sur le nouveau règlement une fois qu’il se réunira en janvier.

