Au milieu des craintes de tempête et d’inondations, l’ouragan Francine vise la côte de la Louisiane

BATON ROUGE, Louisiane — L’ouragan Francine s’est dirigé tôt mercredi vers la Louisiane et devrait toucher terre dans les prochaines heures alors que les prévisionnistes ont évoqué des menaces d’ondes de tempête potentiellement mortelles, d’inondations généralisées et de vents destructeurs sur la côte nord du golfe du Mexique.

Francine a puisé son carburant dans les eaux extrêmement chaudes du golfe du Mexique pour passer du statut de tempête tropicale à celui d’ouragan de catégorie 1 mardi soir. Le National Hurricane Center a déclaré que Francine pourrait même atteindre la force de catégorie 2 avec des vents de 155 à 175 km/h (96 à 110 mph) avant de s’écraser sur une région côtière fragile qui ne s’est toujours pas complètement remise d’une série d’ouragans dévastateurs depuis 2020.

Le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, a averti mardi à midi – alors que Francine était encore une tempête tropicale – que les habitants du sud de la Louisiane et de la capitale de l’État densément peuplée de Baton Rouge et de la Nouvelle-Orléans voisine – devraient « fermer toutes les écoutilles » et terminer les derniers préparatifs avant la fermeture d’une fenêtre de 24 heures pour le faire.

Une fois que Francine aura touché terre, a déclaré Landry, les résidents devraient rester sur place plutôt que de s’aventurer sur des routes inondées et de risquer de bloquer les premiers intervenants ou les équipes de services publics travaillant à la réparation des lignes électriques.

Le gouverneur a déclaré que la Garde nationale de Louisiane était déployée dans les paroisses qui pourraient être touchées par Francine. Elle est équipée de nourriture, d’eau, de près de 400 véhicules de lutte contre les crues, d’environ 100 bateaux et de 50 hélicoptères pour répondre à la tempête, y compris d’éventuelles opérations de recherche et de sauvetage.

Francine était centrée mardi soir à environ 475 kilomètres au sud-ouest de Morgan City, en Louisiane, et se déplaçait vers le nord-est à 17 km/h, a déclaré le centre des ouragans basé à Miami.

Un avertissement d’ouragan était en vigueur le long de la côte de la Louisiane, de Cameron à Grand Isle, à environ 80 kilomètres au sud de la Nouvelle-Orléans, selon le centre. Un avertissement d’onde de tempête s’étendait de la frontière entre le Mississippi et l’Alabama à la frontière entre l’Alabama et la Floride. Un tel avertissement signifie qu’il existe un risque de Inondations potentiellement mortelles.

Dans le centre-ville de la Nouvelle-Orléans, des voitures et des camions ont fait la queue mardi sur plusieurs pâtés de maisons pour récupérer des sacs de sable sur le parking d’un YMCA local. La PDG Erika Mann a déclaré mardi que 1 000 sacs de sable avaient déjà été distribués par des bénévoles plus tard dans la journée à des personnes espérant protéger leurs maisons d’éventuelles inondations.

Wayne Grant, 33 ans, est l’un des habitants qui a ramassé des sacs de sable. Il a emménagé à la Nouvelle-Orléans l’année dernière et craignait que l’ouragan ne frappe sa ville pour la première fois. L’appartement de location qu’il partage avec sa compagne avait déjà été inondé par une tempête l’année précédente et il ne voulait prendre aucun risque cette fois-ci.

« C’était comme un coup de pied au visage, nous essayons depuis de rester à l’écoute de la météo », a déclaré Grant. « Nous sommes très investis dans cet endroit, même s’il ne nous appartient pas. »

Francine est la sixième tempête nommée la saison des ouragans dans l’AtlantiqueIl existe un risque de tempête potentiellement mortelle ainsi que de vents dévastateurs de la force d’un ouragan, a déclaré Brad Reinhart, spécialiste principal des ouragans au centre des ouragans.

Il existe également un potentiel de 10 à 20 centimètres de pluie avec une possibilité de 30 centimètres localement sur une grande partie de la Louisiane et du Mississippi jusqu’à vendredi matin, a déclaré Reinhart.

Le centre des ouragans a déclaré que certaines parties du Mississippi, de l’Alabama et de la Floride Panhandle risquaient d’être soumises à des inondations soudaines et urbaines « considérables » à partir de mercredi, suivies d’une menace d’inondations possibles plus tard dans la semaine dans la basse vallée du Mississippi et la basse vallée du Tennessee alors que les restes détrempés de Francine balayent l’intérieur des terres.

Francine vise un littoral louisianais qui n’a pas encore complètement récupéré depuis Les ouragans Laura et Delta ont décimé Lake Charles en 2020, suivi un an plus tard par l’ouragan Ida.

Un peu plus de trois ans après Ida Il a saccagé sa maison dans la communauté de Dulac, dans la paroisse de Terrebonne, sur la côte de la Louisiane. Environ un mois après avoir terminé la reconstruction, Coy Verdin se préparait à affronter un autre ouragan.

« Nous avons dû vider toute la maison », se souvient-il lors d’un entretien téléphonique, énumérant par cœur les travaux à effectuer, notamment un nouveau toit et de nouvelles fenêtres.

Verdin, 55 ans, a sérieusement envisagé de déménager plus loin dans les terres, loin de la maison où il gagne sa vie, située à proximité du Bayou Grand Caillou. Après avoir reconstruit, il a déclaré qu’il était là pour rester.

« Aussi longtemps que je peux. Mais ça devient difficile », a-t-il dit.

Selon les météorologues, la marée de Francine pourrait atteindre jusqu’à 3 mètres de hauteur sur la côte de la Louisiane, de Cameron à Port Fourchon et dans la baie Vermilion. Selon eux, elle toucherait terre quelque part entre Sabine Pass, sur la ligne séparant le Texas de la Louisiane, et Morgan City, en Louisiane, à environ 350 kilomètres à l’est.

___

Les journalistes de l’Associated Press Curt Anderson à St. Petersburg, en Floride, Kevin McGill et Jack Brook à la Nouvelle-Orléans ont contribué à cet article.