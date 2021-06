Le coronavirus a laissé l’Inde malmenée et les États sont tous sous l’effet de la pandémie. Alors que beaucoup ont perdu la vie, certains sont sur le point de se rétablir et des milliers de bons samaritains se sont présentés pendant des moments aussi pénibles et essaient d’aider quiconque pourrait avoir besoin d’un soutien, qu’il soit monétaire ou autre. Une entreprise similaire est entreprise par un groupe de jeunes à Kolkata.

Arvind Kumar, un jeune étudiant de troisième cycle en politique publique au King’s College de Londres est rentré chez lui lorsque le campus a fermé en raison de la pandémie. Tout en assistant à ses cours en ligne, le jeune a également réalisé que sa grand-mère avait des difficultés à faire ses courses car elle ne pouvait pas sortir en raison des restrictions de Covid-19. Arvind a cependant rapidement compris à quel point le problème était beaucoup plus important, car de nombreux anciens ne pouvaient pas sortir quand ils en avaient besoin. Ainsi, il a fait appel sur les réseaux sociaux et bientôt Cycle Soldiers a été formé, un groupe de jeunes qui, entre leurs études ou leur travail, ont acheté et fourni ces essentiels aux personnes âgées dans et autour de la ville, Le temps de l’Inde signalé.

Le groupe, composé de 8 bénévoles jusqu’à présent, fournit des médicaments, de l’épicerie, des légumes ou tout ce dont les gens pourraient avoir besoin sans frais supplémentaires. Les jeunes hommes ont également obtenu l’autorisation des postes de police locaux qui ont énormément soutenu l’idée. Pour l’instant, le groupe fonctionne près de la région de Rabindra Sarobar, mais prévoit d’inclure davantage de zones sous son mandat.

Plusieurs initiatives de ce type ont été entreprises dans de nombreux États. Un groupe de jeunes de Thanjavur, dans le Tamil Nadu, a installé ensemble un « Anbu Suvar » ou un « Mur de la gentillesse » pour nourrir les nécessiteux pendant le verrouillage. Situé dans la rue Sarankabani Koil Sannidhi à Kumbakonam, le mur comprend 100 paquets d’un certain nombre de variétés de riz, y compris le riz sambar, le riz au citron, le riz à la tomate et le riz caillé.

Une équipe de 27 bénévoles de la Youth Welfare Association (Delhi), une organisation à but non lucratif, fournit également des plats cuisinés à la maison aux patients de Covid dans différentes localités du sud de Delhi. Encore un autre groupe diversifié de professionnels qui se sont nommés Team Avengers fournissent des repas faits maison, des bidons d’oxygène, des médicaments, des paquets de nourriture et des kits médicaux et une consultation médicale accessible à tous ceux qui en ont besoin.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici