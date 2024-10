Au milieu des coupes budgétaires, les grands acteurs du marché de l’art courent toujours après la croissance

Petit à petit, le marché de l’art connaît un changement constitutionnel. Les vents contraires économiques et politiques, ainsi que l’évolution des goûts générationnels, mettent même au défi le summum du secteur, conduisant les méga-galeries et les maisons de ventes aux enchères mondiales à repenser leurs activités.

Les dernières données clarifient l’urgence. L’année dernière, les marchands ayant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions de dollars ont vu leurs ventes moyennes diminuer de 7 % (contre une augmentation de 19 % en 2022), selon le dernier Art Basel & UBS. Rapport sur le marché de l’art. Sotheby’s a annoncé en août que ses bénéfices de base avaient baissé de 88 % au premier semestre 2024. Au cours de la même période, les ventes aux enchères mondiales globales chez Sotheby’s, Christie’s et Phillips ont chuté de 27 %, selon les conclusions de juillet des analystes d’ArtTactic.

De manière anecdotique, cependant, la situation est plus complexe, les nombreux sous-marchés vaguement liés qui composent « le marché de l’art » réagissant différemment à mesure que les coûts opérationnels augmentent et que les ventes fluctuent.

Réduire à la taille

Certaines des plus grandes galeries commerciales et maisons de ventes aux enchères restructurent leurs opérations et leur personnel pour protéger leurs résultats tout en se développant par d’autres moyens.

Sotheby’s, qui appartient au milliardaire très endetté Patrick Drahi, était toujours en consultation sur une cinquantaine de licenciements à Londres, au milieu d’informations parues dans le Le journal Wall Street qu’elle a retardé de six mois les paiements à ses expéditeurs et restaurateurs d’œuvres d’art. Tout cela alors que la maison de ventes a dépensé des dizaines de millions pour rénover de nouveaux espaces de luxe et de vente au détail à Paris et à Hong Kong (où les ventes ont été reportées de septembre à novembre).

D’autres départs très médiatisés de grandes galeries – notamment la rupture de Gagosian avec le directeur de l’exploitation Andrew Fabricant et Laura Paulson, directrice de son service de conseil interne – semblent moins liés à des réductions de coûts qu’à de subtils changements stratégiques.

White Cube a subi « un certain nombre de changements en interne » au cours de l’année écoulée, explique Sam Johnson, nommé directeur général en novembre 2023 à « une période critique de croissance » pour la galerie basée à Londres. Johnson, un ancien banquier d’investissement, était auparavant associé directeur de la société de conseil en art Beaumont Nathan, spécialisée dans les œuvres de premier ordre sur le marché secondaire.

« L’activité a presque doublé de taille en cinq ans, avec de nouvelles galeries à New York, Séoul et Paris, ainsi qu’une activité accrue en ligne et sur le marché secondaire », explique Johnson. Depuis 2018, la concession a repris huit domaines d’artistes pour répondre à la demande croissante d’œuvres éprouvées.

Mais White Cube a fait des coupes ailleurs. L’un des changements les plus importants cet été a été le remplacement des 38 surveillants de Londres, pour la plupart des artistes et des étudiants, par des agents de sécurité. Johnson souligne que 13 anciens surveillants continuent de travailler occasionnellement à la galerie et que cinq ont obtenu des contrats à durée déterminée ou permanente dans différents rôles.

Toutes les maisons de ventes rechignent à couvrir les dépenses supplémentaires

Nilani Trent, conseillère artistique

Plusieurs anciens surveillants affirment que le personnel du White Cube leur a dit que leur licenciement « suit une tendance générale dans des galeries similaires qui s’éloignent de l’engagement des visiteurs vers la gestion des visiteurs ». Les licenciements, disent les anciens employés, rendront White Cube moins accueillant pour le public et davantage un lieu où « l’art est de plus en plus fabriqué, vendu, vu et acheté par seulement quelques privilégiés ».

Johnson affirme que cette « décision politique » n’était « pas une question de dépenses, ni de chiffres de visiteurs ou de manque d’engagement ». Il ajoute : « Après avoir évalué les besoins des entreprises à Londres, nous avons décidé qu’il était important de travailler avec des entrepreneurs spécialement formés et mieux placés pour protéger à la fois l’art et, dans de très rares occasions, notre personnel. » Malgré les réductions de personnel pendant la pandémie, Johnson affirme qu’au cours des cinq dernières années, « les effectifs sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée ont augmenté de plus de 60 % ».

Horaires d’ouverture réduits

Après avoir réévalué ses propres efforts d’engagement des visiteurs, Hauser & Wirth a récemment réduit les heures d’ouverture au public de sa galerie de Bruton, dans le Somerset, de six heures par jour, six jours par semaine, à cinq heures par jour, quatre jours par semaine. Les mardis et mercredis sont désormais consacrés aux « visites d’écoles, d’universités et de groupes » dans le cadre d’un élargissement de « notre engagement dans nos activités d’apprentissage », a déclaré un porte-parole de la galerie.

Bien que les étudiants soient prioritaires, les groupes peuvent également inclure des mécènes, des conservateurs et des collectionneurs de musées. « Il s’agit du flux de personnes dans la galerie et de l’expérience, disons, d’un groupe de 20 personnes et de visiteurs individuels. Avoir des journées dédiées aide », explique le porte-parole. La galerie a refusé de dire si le changement d’horaire avait affecté des emplois.

Au cours des dernières années, Hauser & Wirth a investi dans ses programmes d’édition, de bourses et d’éducation, en lançant son initiative Education Lab en 2021 avec un projet au centre-ville de Los Angeles dirigé par l’artiste Mark Bradford. D’autres laboratoires sont basés dans le Somerset et dans le centre de la galerie, évalué à 4 millions d’euros, sur Illa del Rei à Minorque. Ce dernier, qui a ouvert ses portes en 2021 et accueille des résidences d’artistes, est une autre évolution de Hauser & Wirth dans un marché de plus en plus concurrentiel et, surtout, qui fait le bonheur de ses artistes les plus rémunérateurs.

D’autres galeries réévaluent leurs offres numériques, après avoir investi dans des salles de visualisation en ligne et d’autres plateformes similaires pendant la pandémie. Selon la publication en ligne ObservateurDavid Zwirner a récemment restructuré son équipe numérique, entraînant une suppression de 3 % de l’effectif total de la galerie. Un porte-parole a refusé de commenter des chiffres précis, déclarant : « La réorganisation de l’équipe numérique de la galerie était due à l’achèvement et à la mise en œuvre d’une base de données sur mesure, ainsi qu’à la refonte réussie du site Web de la galerie. »

Pace Gallery a également réduit ses activités de manière sélective, notamment via deux récents départs de Pace Verso, sa branche web3. Le journal d’art comprend qu’il s’agit d’une réponse au déclin de l’intérêt des artistes pour les projets blockchain. Trois directeurs principaux ont également quitté la galerie au cours de l’été.

Pourtant, Pace a suivi ces réductions notables par des embauches importantes, certaines pour compléter ses récents investissements en Asie. Evelyn Lin, une vétéran de Christie’s et Sotheby’s, a pris ses fonctions de présidente de Pace pour la Grande Chine le 1er octobre pour superviser les ventes régionales, le développement commercial et les efforts d’engagement des artistes. La galerie a embauché neuf nouvelles personnes au Japon, dirigées par Kyoko Hattori, qui a quitté son poste chez Phillips pour diriger le nouvel espace de Pace à Tokyo. La galerie a également ajouté deux postes de conservateur et de gestion d’artistes, dont un poste de directeur de conservation à New York pour l’historien de l’art Xin Wang, reflétant une redéfinition des priorités à l’échelle de la galerie, passant des partenariats de marque aux expositions scientifiques.

Les maisons gagnent-elles toujours ?

Les maisons de ventes aux enchères sont confrontées à un défi plus difficile, même si Christie’s – contrairement à Sotheby’s – a réussi jusqu’à présent à éviter les consultations en cas de licenciement.

Néanmoins, les baisses significatives des ventes aux enchères dans tous les domaines posent un problème pour chaque maison. Pour l’avocat italien en art Massimo Sterpi, la refonte radicale de la structure tarifaire de Sotheby’s, mise en œuvre en mai dernier, « est une preuve évidente d’une crise ». Le nouveau système réduit les primes des acheteurs à tous les niveaux de prix en faveur d’un transfert de coûts plus importants vers les vendeurs – une décision qui, selon la conseillère artistique basée à New York, Nilani Trent, pourrait se retourner contre eux.

« Toutes les maisons de ventes hésitent à prendre en charge les dépenses supplémentaires, même lors de ventes privées, comme les frais d’expédition, qui constituent un coût standard pris en charge par une galerie lorsqu’une œuvre est consignée », dit-elle. «Cela offre une opportunité aux galeries de reprendre le contrôle des marchés secondaires de leurs artistes, qui ont été agressivement contrôlés par les maisons de ventes aux enchères et les spéculateurs au cours de la dernière décennie.»

Dans le cadre de ce changement de politique, le marché du luxe est devenu une préoccupation croissante non seulement pour Sotheby’s mais aussi pour les galeries haut de gamme, qui proposent chaque année davantage de marchandises sous licence d’artistes et d’autres produits de vente au détail (voir p. 49). Mais les meilleurs vendeurs ne sont pas les seuls à rechercher cette source de revenus adjacente.

Ce mois-ci, Chabi Nouri arrive en tant que nouveau directeur général de Bonhams ; elle vient du monde du commerce de détail de luxe, et plus récemment en tant que directrice générale du joaillier Piaget. Selon le président Hans-Kristian Hoejsgaard, Bonhams a « désigné le luxe comme une opportunité de croissance évidente », même si l’art des 20e et 21e siècles, les œuvres d’art chinoises, les bijoux et les voitures restent les piliers de l’entreprise.

L’entreprise connaît un autre « changement important » sur le plan opérationnel, alors que les ventes en ligne sont passées de 35 % de ses revenus globaux d’enchères à 60 % au premier semestre 2024, ce qui a entraîné « quelques licenciements », a déclaré Hoejsgaard. Pourtant, Bonhams a également annoncé en septembre qu’elle moderniserait son siège social de New York en déménageant au Steinway Hall, un bâtiment emblématique avec 30 % de superficie en plus que son siège actuel. (Le prix de l’espace n’a pas été divulgué.)

En ce qui concerne les marges bénéficiaires, la réduction des graisses est une stratégie courante pour les entreprises dans un climat difficile. Mais dans un marché de l’art nettement déprimé, la stratégie créative et l’adaptabilité sont devenues essentielles, même pour les entreprises les plus prestigieuses. Et les modifications qui en résultent – ​​qu’elles soient petites ou grandes, destinées au public ou en coulisses – ont le potentiel de remodeler l’ensemble du commerce de l’art.