Au milieu des célébrations du temple Ram, ce que font les dirigeants de l’opposition

Pendant que Rahul Gandhi est sur son yatra en Assam, Mamata Banerjee dirigera un yatra à Calcutta

New Delhi:

La grande cérémonie de consécration au Temple Ram à Ayodhya devrait commencer dans quelques heures. Des chefs religieux, des stars de cinéma, des sportifs, des musiciens et d’autres personnalités de renom sont venus de tout le pays pour l’événement.

Plus de 10 000 personnes ont été invitées à la cérémonie du pran pratistha à laquelle assisterait le Premier ministre Narendra Modi. La liste est exclusive. À tel point que Yogi Adityanath, ministre en chef de l’Uttar Pradesh, où se trouve Ayodhya, est le seul ministre en chef du BJP à recevoir une invitation. Les dirigeants du BJP à travers le pays ont organisé des projections publiques de la cérémonie à Ayodhya.

Le temple trust qui organise l’événement avait invité plusieurs dirigeants de l’opposition, mais ceux-ci ont décidé de rester à l’écart. Alors que certains ont accusé le BJP de politiser un événement religieux, d’autres ont déclaré qu’ils visiteraient le temple plus tard. La question est donc de savoir ce que feront les principaux dirigeants de l’opposition aujourd’hui alors que la cérémonie à Ayodhya commence.

Rahul Gandhi en Assam

Le chef du Congrès Rahul Gandhi, qui se trouve dans le Nord-Est pour Bharat Jodo Nyay Yatra, devrait se rendre à Batadrava Than, lieu de naissance du réformateur social du XVe siècle Srimanta Sankardev. M. Gandhi a déclaré qu’on lui interdisait de visiter le temple. Remettant en question les restrictions, il a demandé : « Nous voulons visiter le temple. Quel crime ai-je commis pour ne pas pouvoir visiter le temple ?

La visite, qui aura probablement lieu après la fin de la cérémonie du Temple Ram, a déclenché un échange houleux entre le ministre en chef du BJP d’Assam, Himanta Biswa Sarma, et les dirigeants du Congrès. M. Sarma a exhorté M. Gandhi à éviter de visiter Batadrava plutôt que d’éviter de créer une “idée selon laquelle il existe une concurrence entre le Temple Ram et Batadrava Satra”. Les chaînes de télévision, a-t-il déclaré, diffuseront la cérémonie du Temple Ram d’un côté et M. Gandhi en visite. De l’autre, le lieu de naissance de Srimanta Sankardeva. “Ce ne sera pas bon pour l’Assam”, a déclaré M. Sarma.

Le Than a demandé au chef du Congrès de lui rendre visite après la cérémonie d’Ayodhya car il s’attend à une forte fréquentation lors de l’événement.

Accusant le ministre en chef de l’Assam de créer des obstacles au sein du Congrès, le chef du Congrès, Jairam Ramesh, a déclaré que M. Sarma “perd son équilibre mental chaque fois qu’il entend le nom du Congrès et de Rahul Gandhi”.

Le Congrès a prévu aujourd’hui une manifestation nationale contre une manifestation du BJP sur la route Yatra de Rahul Gandhi, dont une vidéo est devenue virale. Les visuels montrent un groupe de travailleurs du BJP brandissant les slogans « Jai Shri Ram » et « Modi, Modi » pendant le passage du convoi de M. Gandhi. M. Gandhi arrête le véhicule et entre dans la foule des travailleurs du BJP. Les dirigeants du BJP ont déclaré que M. Gandhi avait « perdu son sang-froid », mais le Congrès a répondu que l’amour triompherait de la haine.

Le président du Congrès Mallikarjun Kharge, qui avait été invité à l’événement d’Ayodhya avec Sonia Gandhi, est également à l’avant-garde du yatra de M. Gandhi qui traverse actuellement le Nord-Est.

Le « rassemblement de toutes les religions » de Mamata Banerjee

Alors que la cérémonie d’Ayodhya commence, la ministre en chef du Bengale et chef du Congrès de Trinamool, Mamata Banerjee, organisera un rassemblement parallèle à Calcutta, appelant à l’harmonie religieuse. Mme Banerjee, qui a reçu une invitation pour l’événement d’Ayodhya, visitera d’abord le temple vénéré de Kalighat pour offrir des prières. Elle organisera ensuite le « rassemblement interconfessionnel ».

Le BJP l’a accusée d’avoir tenté de détourner l’attention de l’événement d’Ayodhya et a même contacté la Haute Cour pour arrêter la marche, mais n’a pas réussi. Le Trinamool a répondu qu’il avait également organisé de tels rassemblements dans le passé.

Abhishek Banerjee, haut dirigeant de Trinamool et neveu de Mme Banerjee, a déclaré que sa religion ne lui avait pas appris à adopter un lieu de culte construit sur “la haine, la violence et les cadavres d’innocents”.

Le BJP de l’État a déclaré qu’une telle déclaration alors que le pays attendait la cérémonie de consécration était faite par « désespoir ».

Récitals des plans AAP, Bhandaras

Shobha yatras, bhandaras, récitals Sundar Kand et aartis font partie d’une longue liste d’événements prévus par le parti Aam Aadmi (AAP) à Delhi aujourd’hui pour marquer l’événement d’Ayodhya. Les ministres, députés et conseillers du parti participeront à ces événements communautaires.

Le chef de l’AAP et ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, avait déclaré plus tôt qu’il avait été informé qu’il serait officiellement invité à l’événement, mais cela ne s’est pas produit. “Mais cela n’a pas d’importance. Dans la lettre, ils ont écrit que de nombreux VIP et VVIP viendraient à l’événement et que, pour des raisons de sécurité, une seule personne serait autorisée. Je veux rendre visite à ma femme, à mes enfants et à mes enfants. parents. Alors nous y irons plus tard”, avait-il déclaré.

M. Kejriwal a exhorté tous les ministres, députés, conseillers et travailleurs de l’AAP à participer aux shobha yatras, à contribuer aux bhandaras et à servir le peuple pour marquer ce grand événement.

L’AAP a soutenu que “Lord Ram n’appartient à aucun parti politique spécifique”. “Il représente les plus grands idéaux de la civilisation indienne qui ornent l’humanité. Ainsi, CM Arvind Kejriwal ira sûrement chercher ses bénédictions, et tous les dirigeants du parti feront la queue pour rendre visite à leurs familles”, a déclaré un porte-parole du parti.

DMK contre BJP au Tamil Nadu

Alors que le DMK, dirigé par Staline, a clairement indiqué qu’il n’était pas d’accord avec la construction d’un temple après la « démolition d’une mosquée », le BJP a allégué que le parti au pouvoir au Tamil Nadu refusait l’autorisation de projections publiques de l’événement d’Ayodhya. . Le DMK a réfuté cette accusation et accusé le BJP de tenter de détourner l’attention de sa conférence de la jeunesse à Salem.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a affirmé que le gouvernement du Tamil Nadu avait « interdit » de regarder la retransmission en direct de l’événement d’Ayodhya Ram Mandir. Elle a allégué qu’aucune puja, bhajan ou prasadam au nom de Shri Ram n’est autorisé dans les temples gérés par le gouvernement de l’État. “Condamnez fermement cette action anti-hindoue et haineuse”, a posté Mme Sitharaman sur X.

Plus tôt, le ministre DMK et fils de M. Staline, Udhayanidhi Staline, avait évoqué l’événement d’Ayodhya et déclaré : « Nous n’avons pas de problème avec la construction d’un temple là-bas. Nous ne sommes pas d’accord avec la construction d’un temple après la démolition d’une mosquée. “

Le BJP a fait référence hier aux commentaires d’Udhayanidhi Staline et d’autres dirigeants de l’opposition et a demandé aux gens d’identifier les personnes « adharmi » (irréligieux).

Les vétérans Sharad Pawar et Lalu Yadav seront absents

Le chef du NCP, Sharad Pawar, a remercié le temple de l’avoir invité, mais a déclaré qu’il visiterait le temple d’Ayodhya après la cérémonie, lorsqu’il y aura moins de monde. Son contemporain et patriarche de Rashtriya Janata Dal, Lalu Yadav, restera également à l’écart. M. Yadav, qui a fait la une des journaux lorsqu’il a arrêté le Rath Yatra dirigé par LK Advani pour rallier des soutiens au temple, a déclaré aux médias la semaine dernière qu’il ne participerait pas à l’événement. Il n’a pas cité de raison. Parmi les autres dirigeants de l’opposition, le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a déclaré qu’il visiterait le temple avec sa famille après la cérémonie du pran pratistha. Il a remercié les organisateurs pour l’invitation.

Uddhav Thackeray, qui dirige la faction Shiv Sena (UBT), restera également à l’écart de l’événement d’Ayodhya. Son assistant et chef du parti, Sanjay Raut, a déclaré que M. Thackeray offrirait des prières au temple de Kalaram à Nashik et exécuterait un « maha aarti » sur la rive de la rivière Godavari.

M. Raut a également critiqué l’invitation de M. Thackeray au speed post. “Lord Ram vous maudira. Toutes les stars de cinéma sont invitées, mais la famille Thackeray, qui a été étroitement associée au mouvement, est traitée de cette manière”, a-t-il déclaré.

Le CPM avait précédemment déclaré qu’il sauterait l’événement, affirmant que même s’il respectait les sentiments religieux de la population, “il n’était pas juste” que le BJP “combine la religion et la politique”.