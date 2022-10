Au milieu des blessures d’Ian, les Juifs voient la guérison et le renouveau à Yom Kippour

FORT MYERS, Floride (AP) – Même si un ouragan destructeur avait ravagé sa communauté quelques jours plus tôt, rien n’allait empêcher le rabbin Yitzchok Minkowicz d’organiser des services de prière mardi soir pour le début du jour le plus saint du calendrier juif.

Dans tout le sud-ouest de la Floride dévasté par l’ouragan Ian, les Juifs prévoyaient d’organiser des services de culte pour Yom Kippour, un jour au cours duquel ils jeûnent pendant 24 heures et demandent pardon pour les torts qu’ils ont commis au cours de l’année, bien que beaucoup le fassent avec des plans radicalement modifiés. par la tempête.

Certaines congrégations sautaient la présence en personne pour le très important service de Kol Nidre mardi soir, craignant qu’il ne soit trop dangereux de conduire la nuit avec des débris empilés sur les routes et les feux de circulation éteints. D’autres le tenaient en ligne.

À la synagogue de Minkowicz, le Chabad Lubavitch religieusement traditionnel du sud-ouest de la Floride à Fort Myers, les membres ont prévu un dîner communautaire avant que le jeûne ne commence au coucher du soleil mardi, avec l’aide de traiteurs du sud de la Floride, de l’autre côté de l’État. Certains bâtiments du campus de 5 acres (2 hectares) ont été inondés. Mais le bâtiment principal, où une cinquantaine de personnes se sont abrités pendant l’ouragan, a été relativement indemne en raison de sa plus haute altitude.

Le courant est revenu dimanche soir et le campus s’est transformé en une sorte de centre communautaire, avec des food trucks et un garde-manger. Une grande tente a été érigée sur le parking où les membres de la synagogue – ou n’importe qui de la communauté – pouvaient s’arrêter pour un repas.

“La chose la plus importante que nous ayons est de rendre Dieu heureux”, a déclaré Minkowicz. “Si Dieu est heureux, tout s’arrange.”

Au Temple Beth El à Fort Myers, les fidèles prévoyaient d’avoir des services de Yom Kippour en personne mercredi, les services de Kol Nidre étant disponibles uniquement en ligne mardi soir. Cependant, les plans étaient en évolution au sein de la congrégation, qui fait partie du mouvement réformiste progressiste, puisque les camions utilitaires utilisaient le parking comme aire de repos pour les pauses des travailleurs des services publics. Les camions devaient être partis par les services de mercredi.

L’électricité a été rétablie dans la synagogue, dont la propriété était jonchée d’arbres tombés et de débris, mais les feux de circulation étaient toujours éteints dans le quartier, alors le rabbin Nicole Luna a déclaré que les fidèles devraient tenir compte de leur sécurité lorsqu’ils décident d’y assister en personne. Certaines des plus de 250 familles de la congrégation ont perdu leur maison.

“Les gens sont bouleversés et ont besoin à la fois de ressources et de fournitures, mais aussi de communauté et d’espoir”, a déclaré Luna.

Le rabbin Lawrence Dermer et son épouse, Robin, ont décidé de ne pas organiser de service de Kol Nidre mardi soir dans leur synagogue, Shalom Life Center, par souci de sécurité pour leurs fidèles. Le service du soir marque le début des vacances avec une prière chantée demandant d’être libéré de toutes les obligations qui ne peuvent être remplies.

« Nous ne voulions encourager personne à sortir après la tombée de la nuit. Les routes sont dangereuses et dans certaines régions, il y a toujours un couvre-feu », a déclaré Lawrence Dermer, qui dirige la congrégation, qui accueille des membres de toutes les origines juives.

Le Shalom Life Center prévoyait d’organiser des services de jour mercredi, mais sautait la tenue d’un “petit déjeuner” communautaire traditionnel mercredi soir, lorsque les Juifs se livraient à des bagels, du lox, du corégone et d’autres aliments de base après 24 heures sans manger. Cela sera reporté de quelques semaines, jusqu’à ce que la communauté sorte du mode de crise de la tempête, a déclaré Lawrence Dermer.

La région métropolitaine de Fort Myers compte environ 7 500 Juifs, et la région de Naples plus au sud en compte 7 500 supplémentaires, selon les estimations publiées dans l’American Jewish Year Book 2020. Comparée à d’autres parties de l’État, la communauté juive du sud-ouest de la Floride est relativement nouvelle, avec la plus ancienne congrégation, Temple Beth El, formée seulement en 1954 avec 22 familles.

Plutôt que de leur faire remettre en question leurs convictions religieuses, la tempête féroce a renouvelé la foi de nombreux membres de leur congrégation, ont déclaré Lawrence Dermer et son épouse. Pendant les 10 jours entre le nouvel an juif, Roch Hachana et Yom Kippour, les Juifs se disent traditionnellement : « Puissiez-vous être inscrits dans le Livre de Vie », dans ce qui est presque une supplication pour qu’ils soient bénis avec une autre année de la vie.

« Yom Kippour parle de la fragilité de la vie. Au contraire, nous avons vu avec Ian à quel point la vie est précaire », a déclaré Robin Dermer. “Le sens de Yom Kippour, de renouveau et de connexion à Dieu, sera plus profond, pas diminué.”

