Dans une lettre adressée au Congrès avant la certification du vote du collège électoral, le vice-président Mike Pence affirme qu’il n’a pas le pouvoir de rejeter les votes, mais a reconnu sa préoccupation concernant les «irrégularités de vote».

Citant un «Étude approfondie de notre Constitution», Pence a rejeté les appels lui demandant de s’opposer ou de refuser d’accepter la certification par le Congrès du vote du collège électoral.

«Je suis d’avis que mon serment de soutenir et de défendre la Constitution m’empêche de revendiquer une autorité unilatérale pour déterminer quels votes électoraux doivent être comptés et lesquels ne doivent pas être comptés.» A écrit Pence.

Donner à un vice-président le pouvoir de décider des concours présidentiels est « antithétique » à la Constitution et à la séparation des pouvoirs – et aux freins et contrepoids – que les Pères Fondateurs ont mis dans la Constitution, a-t-il ajouté.

Pence a cependant reconnu les préoccupations de «Irrégularités de vote» et «Exemples de fonctionnaires qui ont annulé la loi électorale de l’État» à l’élection présidentielle.

«Je partage les inquiétudes de millions d’Américains quant à l’intégrité de cette élection», a-t-il écrit, ajoutant qu’il veillerait à ce que toute objection des législateurs concernant les résultats des élections reçoive une «Audience équitable et ouverte» alors qu’il est l’officier président mercredi.

Aussi sur rt.com « C’est le moment d’un courage extrême », a déclaré Trump à Mike Pence pour demander à « veto » la certification du collège électoral du Congrès

La lettre de Pence fait suite à de nombreux appels de Trump pour que son vice-président rejette « frauduleux » votes électoraux, ce que de nombreux critiques ont soutenu qu’il n’avait pas le pouvoir de faire.

Lors du rassemblement Save America à DC, Trump a doublé et a déclaré qu’il le ferait « Ne jamais concéder » l’élection à Biden, disant à la foule rassemblée qu’il espère que Pence a le « courage » pour opposer son veto à la certification.

Dans un tweet avant de prendre la parole lors du rassemblement, Trump a également appelé à «Courage extrême» de Pence et les États suggérés veulent un « refaire » de leurs votes.

