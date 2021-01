WASHINGTON – Le président Joe Biden est entré à la Maison Blanche en appelant à l’unité pour faire face à une convergence de crises, disant aux Américains que « la politique ne doit pas être un feu qui fait rage » alors qu’il appelait les deux parties à « repartir à zéro » dans son discours d’investiture.

C’était une répudiation de la politique de lancement de flammes du président Donald Trump à peine deux semaines après qu’une foule de partisans pro-Trump a pris d’assaut le Capitole américain pour essayer d’arrêter le décompte de la victoire électorale de Biden.

Pourtant, alors qu’il se penche sur les messages qui lui ont valu l’élection – la décence, le respect et le travail ensemble – les républicains repoussent, arguant que l’agenda agressif de Biden ne correspond pas à la discussion.

La façon dont Biden équilibre un programme politique audacieux avec un engagement à unifier façonnera en partie ses 100 premiers jours au pouvoir.

Les républicains veulent des concessions du président. La Maison Blanche et les alliés du président ont riposté, affirmant que l’unité ne se mesurait pas en trouvant un accord complet au Congrès, mais plutôt en civilité et en travaillant pour tous les Américains, pas seulement en s’adressant à une base politique.

«Naviguer dans ce domaine sera difficile», a déclaré Amy Dacey, directrice exécutive du Sine Institute of Policy and Politics de l’Université américaine. Mais elle a dit que l’unité « amène les deux côtés à la table », ne s’entendant pas avec le parti d’opposition sur tout. « Les démocrates ont remporté la présidence. Ils contrôlent à la fois la Chambre et le Sénat. Je pense que vous en verrez beaucoup plus traverser l’allée. »

Les républicains disent que l’agenda de Biden divise, pas unit

Le bipartisme au Congrès pourrait devenir plus difficile à mesure que le procès de destitution de Trump débutera au Sénat le 9 février.

Lors de son premier jour en fonction, Biden a pris des mesures unilatérales pour annuler la définition de la politique de Trump – rejoindre l’Accord de Paris sur le climat, annuler le permis pour le pipeline Keystone XL et mettre fin à l’interdiction de voyager de Trump dans plusieurs pays à majorité musulmane – qui étaient populaires parmi les conservateurs. D’autres décrets exécutifs de la première semaine de Biden ont poussé des causes progressistes telles que l’interdiction de la discrimination sur le lieu de travail fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et la révocation de certaines des politiques d’immigration de Trump.

Maintenant, la Maison Blanche veut que le Congrès adopte rapidement un paquet de secours de 1,9 billion de dollars COVID-19 – que même les républicains critiquant Trump, y compris Mitt Romney, ont critiqué – des semaines après avoir approuvé un paquet de 900 milliards de dollars. Et cette proposition s’ajoute à une proposition d’immigration qui comprend un parcours de huit ans vers la citoyenneté pour près de 11 millions d’immigrants sans papiers.

« Un programme de gauche radicale dans un pays divisé n’aidera pas à unifier notre pays », Le sénateur Marco Rubio, R-Fla, a tweeté vendredi. « Cela ne fera que confirmer les plus grandes craintes des 75 millions d’Américains concernant la nouvelle administration. »

Le sénateur John Cornyn, R-Texas, tweeté « Un autre mouvement ‘unificateur’ de la nouvelle administration? » après que Biden a annoncé lundi qu’il avait annulé l’interdiction de Trump sur les troupes transgenres servant dans l’armée. (Un sondage a révélé que 71% des adultes sont en faveur de permettre aux personnes transgenres de servir dans l’armée.)

Apparaissant sur Fox News dimanche, Rubio a déclaré que «l’unité et l’idéologie sont deux choses distinctes», reconnaissant qu’il y aura désaccord et qu’il comprend que Biden «vient de la gauche du centre».

Mais il a déclaré que les politiques adoptées par Biden, en matière d’immigration, par exemple, sont «d’extrême gauche des idées du centre».

« Il peut utiliser le langage, la rhétorique, même le comportement d’un centriste, mais jusqu’à présent, ses politiques ne semblent pas représenter cela. Et je pense que c’est une chose importante à noter alors que nous entrons dans ces débats sur différentes questions, » Dit Rubio.

L’unité est différente du bipartisme, dit Biden

Dans un effort pour un dialogue bipartisan qui manquait souvent dans l’administration Trump, la Maison Blanche a organisé un appel Zoom dimanche avec 16 sénateurs des deux côtés de l’allée pour présenter le projet de loi de secours COVID-19 de l’administration, le plan de sauvetage américain.

Les républicains qui ont participé comprenaient Romney, Sens. Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski de l’Alaska, Rob Portman de l’Ohio, Bill Cassidy de la Louisiane et Shelley Moore Capito de la Virginie occidentale.

Les sénateurs ont été informés par trois responsables de la Maison Blanche sur le chat Zoom d’une heure et quinze minutes. Mais jusqu’à présent, aucun sénateur républicain n’a exprimé son soutien au projet de loi.

Pressé de ce qu’il entend par unité, Biden a souligné le fait d’introduire un nouveau ton à Washington – en éliminant « le vitriol » et les « attaques ad hominem » – tout en recherchant des actions que la majorité des Américains veulent. Il a dit que la plupart des Américains veulent que le gouvernement fédéral fasse davantage pour lutter contre la pandémie.

« Si vous adoptez une loi qui s’effondre selon les lignes de parti, mais qu’elle est adoptée, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’unité, cela signifie simplement que ce n’était pas bipartisan », a déclaré Biden lundi. « Je préfère que ces choses soient bipartites, car j’essaie de générer un consensus. »

Il a dit que cela « peut prendre un certain temps ».

« Nous allons nous disputer comme l’enfer. J’en suis convaincu. Croyez-moi, je sais. J’y suis allé », a déclaré Biden. « Mais je pense que nous pouvons le faire de manière à ce que nous puissions faire avancer les choses pour le peuple américain. »

Le sénateur Ron Johnson, R-Wisc., N’était pas convaincu.

« Je souhaite juste que ses actions correspondent aux paroles de son inauguration en termes d’unification et de guérison », a déclaré Johnson aux journalistes lundi. « Je ne vois pas ses actions initiales être ce qui est décevant. »

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que les républicains ne recherchaient pas de gestes «symboliques». « Ils recherchent un engagement. Ils cherchent à avoir une conversation. Ils cherchent à avoir un dialogue. Et c’est exactement ce qu’il va faire. »

Elle a également déclaré que la recherche du bipartisme sur la législation n’est qu’une pièce d’unité.

« Cela signifie également projeter qu’il va gouverner pour tout le monde et s’attaquer à tous les problèmes auxquels le peuple américain est confronté », a-t-elle déclaré.

Biden « s’engage personnellement » avec les républicains, dit la Maison Blanche

Si les démocrates ne peuvent pas trouver 60 voix au Sénat pour le projet de loi de secours COVID-19 – le seuil pour passer outre une obstruction systématique et nécessitant le soutien de 10 républicains – les démocrates pourraient chercher à adopter le paquet via un rapprochement budgétaire. Cela pourrait ouvrir Biden à des critiques pour avoir fait adopter une législation sans soutien bipartisan.

Dans le cadre du rapprochement budgétaire, seule une majorité simple est requise pour adopter une loi au Sénat, mais les projets de loi sont soumis à certaines contraintes qui rendent plus difficile l’inclusion de certaines priorités démocratiques comme un salaire minimum de 15 $.

Psaki a déclaré que Biden s’était « personnellement engagé » avec les membres du Congrès des deux partis au sujet de la législation.

« La réconciliation est un moyen de faire adopter un projet de loi », a déclaré Psaki. « Cela ne signifie pas, quelle que soit la manière dont le projet de loi est adopté, que les démocrates et les républicains ne peuvent pas voter pour lui ».

Matt Grossman, qui dirige l’Institut pour les politiques publiques et la recherche sociale de l’Université de l’État du Michigan, a déclaré qu’il était important que Biden trouve un fondement bipartisan sur la législation, mais pense que cela n’est pas lié à sa volonté d’unité.

« Il a mentionné que nous avons des différences politiques », a déclaré Grossman, se référant au discours inaugural de Biden, « mais que nous les résolvons par nos institutions et par le débat civil, et ne nous considérons pas comme des ennemis. Je ne pense pas de cela dépend de trouver un accord ou de ne pas trouver un accord sur la politique publique. «

Dan Pfeiffer, ancien conseiller principal du président Barack Obama et partisan de Biden, a déclaré que voir le discours d’unité de Biden uniquement à travers son travail avec les républicains du Congrès est une « interprétation réductrice ».

« La maladie que Biden cherche à guérir inclut – mais est beaucoup plus grande que – l’incapacité des républicains et démocrates à Washington à travailler ensemble », a écrit Pfeiffer sur son site Web. Il a déclaré que l’unité pour Biden consiste à atteindre tous les Américains, même ceux qui n’ont pas voté pour lui, après que Trump était plus intéressé à diriger « le mouvement MAGA, pas les États-Unis ».

« Pour être clair », a déclaré Pfeiffer, « Biden s’est présenté comme quelqu’un qui peut travailler avec les républicains et il devrait être jugé s’il fait un effort pour le faire. Mais ce n’est pas la somme totale de son message. Guérir l’âme de la nation ne se limite pas à rendre heureux les républicains du Congrès. «

Mais les républicains veulent voir Biden se retirer de certaines des positions progressistes sur lesquelles il a fait campagne.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a critiqué lundi le projet de loi de secours COVID comme un «déluge imprécis d’argent emprunté». La semaine dernière, il a déclaré que l’administration Biden avait fait «plusieurs grands pas dans la mauvaise direction» dès son premier jour.

« Maintenant, il est encore tôt », a ajouté McConnell. « Le président Biden a amplement le temps de se souvenir qu’il ne doit pas son élection à l’extrême gauche. »

Les rédacteurs Nicholas Wu, Maureen Groppe et Courtney Subramanian ont contribué à ce rapport.