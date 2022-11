Au milieu des appels à imposer à nouveau des masques dans les écoles, les responsables provinciaux de la santé s’y opposent

Au cours des dernières semaines, chaque matin a été ressenti comme “un pari” pour les parents de Kimberley McMann alors qu’elle préparait ses deux enfants pour l’école.

Avec plusieurs de leurs camarades de classe malades – leur conseil scolaire d’Edmonton avait plus de 20 000 étudiants absents à un moment donné la semaine dernière – McMann s’inquiète de la santé de James, huit ans, et de Gemma, quatre ans. Pourtant, elle ne veut pas non plus perturber leur apprentissage en personne, ni la socialisation qu’ils obtiennent après les deux dernières années de pandémie.

Une triple menace de cas de COVID-19, une résurgence du virus respiratoire syncytial (VRS) et un début précoce de la saison grippale dans plusieurs régions ont poussé hôpitaux pédiatriques à travers le pays considérablement surcapacité et est blâmé pour une vague d’absences dans les écoles. Cela se joue également dans un contexte de pénurie continue d’analgésiques pour enfants.

La situation a incité de nombreuses personnes à se demander s’il y a lieu de réintroduire le masquage obligatoire dans les salles de classe canadiennes – une mesure pandémique que les provinces et les territoires ont abandonnée au cours de la première moitié de 2022.

Les conseils scolaires se tournent vers les leaders provinciaux de la santé, qui ne prévoient pas encore de rétablir les mandats.

“Personne n’aime vraiment porter des masques, mais ce qui est plus perturbateur, c’est l’idée que l’école passe en ligne”, a déclaré McMann.

McMann a déclaré que les parents avec lesquels elle a parlé « préféreraient certainement revenir aux masques obligatoires plutôt que… les problèmes que nous rencontrons actuellement et que nous devrons potentiellement passer en ligne ».

“Cela fait partie de [school officials’] travail pour s’assurer que leurs élèves et leur personnel sont aussi en sécurité que possible – et c’est un outil que nous pouvons utiliser », a-t-elle déclaré.

Le parent d’Edmonton, Kimberley McMann, s’inquiète d’envoyer ses enfants à l’école au milieu d’une vague de maladies – mais aussi de nouvelles perturbations de l’apprentissage et de la socialisation après les dernières années de la pandémie. (Jamie McCannel/CBC)

Ce que disent les commissions scolaires

Les conseillers scolaires de différentes divisions scolaires ont soulevé la question lors de réunions cette semaine. Au sein du conseil scolaire de district d’Ottawa-Carleton, il y a eu un appel à une réunion d’urgence discuter et voter ramener un mandat de masque.

Pendant ce temps, les administrateurs de l’Edmonton Public School Board (EPSB) exhortent le médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta à établir des seuils clairs pour ramener des mesures supplémentaires, telles que l’isolement et le masquage obligatoires, dans les écoles touchées par des épidémies. La semaine dernière, plus des trois quarts des écoles publiques d’Edmonton compté les absences des étudiants pour cause de maladie à 10% ou plus – la référence des services de santé de l’Alberta pour l’état de l’éclosion.

“Ce n’est pas seulement le COVID. Nous avons affaire à la grippe, qui est quelque chose de nouveau dans le mélange, ainsi qu’au VRS, selon les experts médicaux. Nous avons donc vraiment besoin du [chief medical officer’s] des conseils sur ce qu’il est raisonnable pour nous de… mandater dans nos écoles », a déclaré le surintendant de l’EPSB, Darrel Robertson, lors d’une réunion spéciale du conseil mardi.

“Ce problème est si source de division dans la communauté qu’il en fait, pratiquement parlant, un défi pour les écoles à appliquer en l’absence d’ordonnances sanitaires et ce que le médecin-chef dit est requis dans les écoles.”

Pour rendre à nouveau le port du masque obligatoire, la direction doit en effet provenir d’un bureau de santé publique local ou des responsables provinciaux de la santé, a fait écho Ryan Bird, porte-parole du Toronto District School Board (TDSB), qui est la plus grande division scolaire du pays.

“Certaines personnes aimeraient que nous les exigions dans les écoles et, très franchement, ce n’est pas exécutoire … sans le soutien d’un bureau de santé publique [or] le gouvernement de l’Ontario… pour lui donner du mordant », a-t-il dit.

“Avoir un mandat isolé dans un conseil scolaire, par exemple, n’est tout simplement pas exécutoire, car cela place notre personnel dans une position très difficile … essayer de contrôler les masques pendant toute la journée scolaire.”

Sans le soutien d’un bureau de santé publique ou de responsables provinciaux de la santé «pour lui donner des dents», un mandat de masque est difficile à appliquer par les conseils scolaires individuels, déclare le porte-parole du TDSB, Ryan Bird. Cela place le personnel sur le terrain dans la position difficile de “tenter de contrôler les masques pendant toute la journée scolaire”. (Ben Nelms/CBC)

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a qualifié le masquage de “choix personnel” et réaffirmé lundi que son gouvernement ne réintroduirait pas les mandats de masque dans les écoles.

“Les décisions en matière de santé relèvent du ministre de la Santé, avec des conseils auprès de qui il doit demander conseil”, a déclaré Smith. “Nous conservons le plein pouvoir d’offrir ces conseils au niveau provincial.”

Ce que disent les médecins hygiénistes

Le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, a fortement recommandé lundi que les gens portent des masques dans les lieux publics intérieurs – y compris les écoles et les garderies – étant donné les pressions actuelles extraordinaires sur le système de soins de santé pédiatrique de la province.

Il s’est arrêté avant d’introduire un mandat de masque, mais a exhorté le public à se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19, à dépister quotidiennement les symptômes de la maladie et à rester à la maison en cas de maladie.

Ses pairs provinciaux ont partagé des messages similaires cette semaine.

“Nous commençons à voir un taux d’absentéisme élevé dans les écoles … Je serais plus inquiet s’il y avait beaucoup de virus et qu’il y avait un faible taux d’absentéisme, car cela signifie que les enfants vont à l’école malades”, a déclaré le Dr Saqib Shahab, médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan.

Bien que les écoles doivent être des lieux “adaptés aux masques”, a déclaré Shahab, leur mandat à ce stade peut ne pas être utile ou faisable, étant donné la socialisation des étudiants et des familles.

«Toutes les choses que nous avons mentionnées précédemment – ​​rester à la maison si vous êtes malade, vous faire vacciner contre la grippe, vous faire vacciner contre le COVID, porter un masque si vous avez des facteurs de risque sous-jacents – sont importantes», a-t-il déclaré.

Terre-Neuve-et-Labrador n’ayant pas connu jusqu’à présent les mêmes augmentations de maladies respiratoires que d’autres juridictions, “à ce stade, je ne pense pas que nous ayons les preuves pour soutenir l’introduction d’un mandat pour le masquage”, a déclaré médecin hygiéniste en chef de cette provinceDr Janice Fitzgerald.

Des mesures pandémiques antérieures, telles que des mandats de masque, ont été introduites alors que la province était sous une urgence de santé publique, a-t-elle souligné.

« Combien de temps laissez-vous ce mandat en place ? » devient la question », a expliqué Fitzgerald.

“[If] nous arrivons à un point où nous devons vraiment faire cette recommandation en ce qui concerne les écoles, alors nous avons toujours suivi les preuves précédemment et continuerons de le faire.”

En Ontario, les bureaux de santé publique locaux se sont largement conformés à la décision de la province.

“Toronto Public Health continue de travailler avec le gouvernement provincial sur les questions de politique de santé publique, y compris les directives, les recommandations et les mandats de masquage”, a déclaré l’agence à CBC News dans un communiqué, ajoutant qu’elle continue d’aider les écoles à mettre en œuvre les directives de la province.

“Nous continuons de recommander fortement à tous les résidents de porter un masque bien ajusté et de haute qualité dans les espaces intérieurs, en particulier ceux à faible ventilation, y compris dans les écoles et les garderies, en plus de recevoir un rappel bivalent COVID-19 et la grippe abattu, si éligible.

Alors que certains ont fortement recommandé le port du masque dans les espaces intérieurs et surpeuplés, les médecins hygiénistes du Canada n’ont pas encore rétabli les mandats de port du masque pour les écoles, largement abandonnés au cours du premier semestre de 2022. Ils ont encouragé à se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19 et à rester à la maison. lorsqu’il est malade. (Ryan Remiorz/La Presse canadienne)

Le nombre important d’enfants malades et non scolarisés au cours des dernières semaines est “inquiétant”, a déclaré le Dr James Talbot, médecin hygiéniste en chef de l’Alberta de 2012 à 2015, à CBC News Network.

“Ce sont des chiffres que je n’ai jamais vus dans ma carrière.”

Alors que Talbot a réitéré que les gens devraient se mettre à jour avec les vaccins contre la grippe et le COVID, ainsi que rester à la maison lorsqu’ils sont malades (conseils pour les enfants malades et parents malades, a-t-il souligné), il estime également que le retour des masques dans les salles de classe devrait être envisagé.

“Vous devez envisager sérieusement le masquage en tant que problème de santé au travail – pour protéger les enseignants, les bénévoles et les aides-enseignants, toute personne travaillant à l’école – et le masquage pour les enfants”, a déclaré Talbot, maintenant professeur de santé publique à l’Université de l’Alberta. .

“Je pense que les parents ont également un rôle à jouer pour renforcer ce message.”