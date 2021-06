Au milieu des allégations de viol, la vieille vidéo de l’acteur de télévision Pearl V Puri sur le respect des femmes devient virale ! | Nouvelles télévisées

New Delhi : l’acteur de télévision Pearl V Puri s’est vu refuser la libération sous caution le 11 juin après avoir été arrêté en vertu de la loi POCSO (Protection des enfants contre les infractions sexuelles) pour avoir prétendument violé une fille mineure. Il restera en détention judiciaire jusqu’au 15 juin, selon un rapport du Times of India.

Au milieu de ses allégations de viol mineur, une vieille vidéo de Pearl a fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle l’acteur peut être vu partager son point de vue sur l’importance de respecter les femmes.

Il a dit, « Je salue toutes les femmes, vous le méritez », dit-il, ajoutant qu’une personne qui ne respecte pas les femmes ne mérite pas du tout le respect.

Dans la vidéo, on peut le voir cliquer sur des photos avec ses fans féminines et ses tout-petits et passer un bon moment avec eux tous. Il a également montré sa gratitude à ses fans pour lui avoir accordé tant d’amour et d’affection.

La vidéo est partagée par l’un de ses fans et il a également demandé à d’autres fans de rejoindre le mouvement afin d’obtenir justice.

Il a écrit, « Il a toujours été un homme de morale, de dignité et d’intégrité. Peu de fausses allégations et les gens ignorent le fait qu’il n’est tout simplement pas capable de penser à faire quelque chose de mal. Les gens le soutiennent parce qu’ils le connaissent. Et c’est le moment où il a réellement besoin de votre amour et de votre soutien. Montrez votre amour et votre soutien de toutes les manières possibles. Faites signer une pétition, soutenez-le par la poste et rejoignez-nous dans les tendances Twitter. Votre participation est très appréciée en cette période difficile où nous savons tous (y compris la mère de la victime) qu’il est innocent.

Salutations de sa famille élargie -PVPIANS

#ISTANDWITHPEARL #PearlVPuri #pvpians #PVP #JUSTICEFORPEARL #WeLoveYouPearl #truthwillprevail #justiceforpearl.. »

Pour les non avertis, un tribunal de Vasai avait, le 5 juin, envoyé l’acteur de télévision Pearl V. Puri en détention judiciaire de 14 jours. Puri a été arrêté pour avoir agressé et violé une fillette de cinq ans il y a deux ans.

L’acteur de 31 ans de ‘Naagin 3’ a été retenu par le commissariat de police de Mira-Bhayander Vasai-Virar, invoquant des accusations d’IPC Sec. 376 AB et POCSO Act, 4, 8, 12,19, 21 pour le viol de la fille mineure, ont indiqué les responsables.

Plusieurs célébrités ont apporté leur soutien à l’acteur. Outre Karishma Tanna, le producteur Ekta Kapoor, l’actrice Anita Hassanandani, entre autres, l’a rejeté comme une fausse accusation et a soutenu l’acteur comme innocent.