Au milieu des allégations de Nisha Rawal, Karan Mehra-Himanshi Parashar franchit CETTE étape après que leur conversation soit devenue virale

La célébrité de « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai » Karan Mehra a fait la une des journaux ces derniers temps pour toutes les mauvaises raisons. Après que sa femme, Nisha Rawal ait déposé une plainte contre lui l’accusant de violence domestique et d’avoir une liaison extraconjugale, Karan a récemment déclaré que Nisha le battait et qu’il était suicidaire.

Au milieu de toutes les allégations et contre-allégations, vendredi, des photos de Karan Mehra et de sa co-vedette de « Mawaan Thandiyan Chawan » Himanshi Parashar sont devenues virales sur Internet. Non seulement cela, une courte conversation Instagram que Karan a laissée sur l’une des vidéos partagées par Himashi a également attiré l’attention des internautes.

Partageant la vidéo qui semble être une scène de la série, Himanshi a écrit dans un ancien post : « Karan dit que je suis une personne terre-à-terre @realkaranmehra je sais que c’est nul. #bts @maavanthandianchaavan @zeepunjabi_off. » En réponse à cela, Karan a écrit : » J’avais dit » Itna bhi nahi girna chahiye ki aap zameen pe aa jao » Moment mignon et prise de vue amusante avec vous « . En réponse, Himanshi a écrit : « apke liye hum kahi bhi gir jaynge karan ji ».

Maintenant, cette conversation entre Karan et Himanshi a pris d’assaut le monde des médias sociaux après que Nisha l’ait accusé d’avoir une liaison.

Alors que Karan et Himanshi n’ont rien dit sur leurs photos virales ou leur chat, en supposant qu’ils seraient inondés de commentaires sur les réseaux sociaux, les deux acteurs ont désactivé leurs commentaires sur Instagram.

En attendant, lorsque nous avons vérifié sur l’Instagram de Nisha, nous avons découvert que ses publications étaient toujours ouvertes aux commentaires.

Pour les inconnus, Karan Mehra a été arrêté par la police de Mumbai lundi soir après s’être prétendument disputé avec sa femme actrice Nisha Rawal. Une affaire a été enregistrée contre Mehra au poste de police de Goregaon à Mumbai. Pendant ce temps, la police a également enregistré la déclaration de l’acteur.

Selon la police de Mumbai, il y avait longtemps des tensions entre le couple à cause de certains différends, mais dimanche soir, leur bagarre est devenue sérieuse. L’acteur aurait abusé et poussé sa femme en la blessant. La police a enregistré une affaire en vertu de l’article 336, 337, 332, 504, 506 de l’IPC sur la base de la déclaration de l’épouse de l’acteur et une enquête plus approfondie est en cours.

Karan et Nisha se sont mariés en 2012. Karan est devenu célèbre grâce à sa performance en tant que protagoniste principal Naitik Singhania dans le feuilleton Star Plus « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai », l’une des plus anciennes séries télévisées indiennes. Il mettait également en vedette l’acteur Hina Khan dans le rôle principal.