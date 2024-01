Au milieu de tout le bruit, les Celtics rappellent où ils en sont – NBC Sports Boston

Joe Mazzulla ne croit pas aux jeux de déclarations. Il croit en Jésus, en café et en jiu-jitsu (et je portais le T-shirt jeudi soir pour le prouver). Il croit en quatre facteurs et en des progrès constants vers un objectif souhaité.

Donc, si les Celtics ont envoyé une déclaration jeudi soir à Miami, c’était simplement le résultat d’un jeu correct. Sur la scène nationale contre un adversaire qui semble toujours être une épine dans le pied, les Celtics ont réalisé l’un de leurs meilleurs matchs offensifs de la saison, profitant des décalages à chaque occasion et tirant de manière absurde bien au-delà de l’arc des 3 points.

Les Celtics ne connaissent que trop bien les obstacles que représente le fait de jouer la deuxième nuit consécutive contre un adversaire reposé et talentueux. De la même manière que l’équipe n’a pas réagi de manière excessive à sa défaite déséquilibrée à Milwaukee, elle ne sera pas trop excitée à l’idée de faire rouler le Heat jeudi.

Mais au cours d’une semaine où tous les soi-disant rivaux de Boston ont fait des vagues – depuis l’acquisition de Terry Rozier par le Heat, jusqu’au licenciement de leur entraîneur par les Bucks et son remplacement par un vieil ami Doc Rivers, en passant par le match de 70 points de Joel Embiid pour les Sixers – les Celtics laissez simplement leur jeu parler.

🔊 Celtics Talk POSTGAME POD : les Celtics dominent le Heat lors d’une victoire déclarée sur la route | Écoutez et abonnez-vous

Boston a tranquillement produit une semaine de 3-0 sur la route. Alors qu’ils rentrent chez eux pour un match à domicile de sept matchs dans un bâtiment dans lequel ils ont affiché une fiche de 20-1, les Celtics ont 3,5 matchs d’avance sur les Bucks et cinq matchs sur les 76ers. Tous les autres acteurs de l’Est sont à peine dans le rétroviseur de Boston.

Avant la visite de Boston à Miami, Mazzulla s’est irrité à l’idée que tout le monde à l’Est court après Boston. Il s’est demandé à haute voix ce que les Celtics avaient gagné pour obtenir ce titre, étant donné qu’ils n’avaient pas brandi de bannière depuis 2008. S’il essaie d’empêcher son équipe de se contenter du succès, c’est compréhensible. Comme Mazzulla le plaiderait après la victoire de Miami, aucune des excellences de Boston n’a d’importance si l’équipe ne met pas ces leçons en réserve pour les matchs. vraiment affaire d’avril à juin.

Cela irait bien, cependant, si les joueurs des Celtics voulaient équilibrer une certaine humilité avec un peu de fanfaronnade.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’équipe de 2022 qui s’est qualifiée pour la finale a été la façon dont elle a accueilli des équipes absolument dominantes à la ligne d’arrivée de la saison 2022. Lorsque tout le monde a commencé à s’inquiéter de la possibilité que Boston doive affronter Brooklyn au premier tour cette année-là, l’entraîneur Ime Udoka a hardiment suggéré que les Celtics n’étaient pas une équipe d’athlétisme et qu’ils ne fuyaient personne. Les joueurs ont adopté cette mentalité, puis ont emprunté le chemin le plus exténuant possible jusqu’à la finale.

Les Celtics doivent trouver ce point idéal en sachant qu’ils n’ont encore rien accompli – et ne le pourront vraiment pas avant juin – mais aussi en étant d’accord pour gonfler leur poitrine et croire qu’ils sont la meilleure équipe de basket-ball.

La date limite des échanges NBA attend début février et une grande partie des conversations des prochaines semaines se concentrera sur les mouvements que les équipes prendront. Les Celtics peuvent avoir confiance dans leur collection de talents, mais tout comme ils ne peuvent pas se contenter du succès, ils doivent chercher à voir si des améliorations peuvent être apportées. Regarder Kristaps Porzingis boiter dans la seconde moitié du match de jeudi – même si le roulement de la cheville semble moins sévère qu’à l’époque – nous a rappelé que chaque profondeur compte.

(Merci à Luke Kornet, qui est rapidement entré et a légitimement dominé pendant quelques minutes alors que tout le monde s’inquiétait du statut de Porzingis).

Le président des opérations de basket-ball des Celtics, Brad Stevens, ne se contente généralement pas de la construction d’une équipe sur la pointe des pieds. Depuis l’accord Kemba Walker-pour-Al Horford qui a débuté son mandat de directeur général, Stevens a fait des choix audacieux dans le but de mettre fin à la sécheresse des bannières de Boston. Ses ajouts hors saison de Porzingis et Jrue Holiday ont contribué à positionner les Celtics comme favoris pour le titre.

Les atouts limités de Boston pour ajouter des talents à la date limite des échanges rendront difficile la mise à niveau définitive de cette liste. Cela ressemble un peu à la saison dernière, lorsque les Celtics ont apporté une modification mineure en ajoutant Mike Muscala, qui a aidé l’équipe à naviguer dans la seconde moitié de la saison mais n’a pas pris en compte la rotation des séries éliminatoires primaires.

Les Celtics disposent d’une carte-cadeau NBA Trade Deadline dans le cadre de l’exception commerciale Grant Williams de 6,2 millions de dollars. Mais même l’utilisation de cela s’accompagne de nombreux frais de service, car l’engagement fiscal de Boston sur le luxe va probablement augmenter (même si une partie de cela pourrait être atténuée par quelques ajustements de fin de liste).

De quoi ont besoin les Celtics ? Stevens a déclaré publiquement que les Celtics pourraient utiliser une grande aile. Le désir de suivre Porzingis et Al Horford, 37 ans, pourrait motiver l’équipe à ajouter de la profondeur. Les Celtics croient-ils que Payton Pritchard peut tenir le coup en séries éliminatoires alors que les équipes pourraient cibler sa taille ? À son honneur, Pritchard est à égalité au 2e rang de la NBA en termes de note nette à +12,2, partageant cette place avec Porzingis (et une place derrière Derrick White, leader de la NBA à +13,7), et s’est battu pour être super compétitif du côté défensif. cette année.

Tout le monde est concentré sur les changements apportés par tous les rivaux de Boston. Les Celtics continuent de gagner des matchs.

Boston devrait se sentir bien dans sa situation. Il y a encore de la place pour progresser et Mazzulla veillera à ce que son équipe ne fasse pas preuve de complaisance.