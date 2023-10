Au milieu de tant de morts, les Israéliens luttent pour reposer leurs proches

ASHKELON, Israël — Alors que le nombre de morts dans le sud d’Israël ne cessait d’augmenter, Eli Yifrah a commandé deux conteneurs réfrigérés pour contenir tous les corps non réclamés en attente d’inhumation au cimetière principal d’Ashkelon.

« Le problème, c’est le processus d’identification », a-t-il déclaré. Il a levé son téléphone pour montrer combien de personnes l’ont appelé depuis samedi pour lui demander s’il savait quelque chose sur leurs proches disparus. « Je reçois tous ces appels et je n’ai aucune information pour y répondre. »

L’attaque menée par des militants palestiniens, qui a débuté samedi matin et a duré plus de 48 heures par endroits, a submergé les hôpitaux, les morgues et les forces de sécurité du pays. L’armée israélienne a annoncé lundi après-midi que toutes les communautés envahies par les hommes armés du Hamas étaient de nouveau sous contrôle israélien, mais la situation restait tendue.