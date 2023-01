Au milieu de l’ouverture exceptionnelle de Pathaan, Prakash Raj se moque d’un gang de boycott et célèbre le retour de Shah Rukh Khan

La vedette de Shah Rukh Khan, Pathaan, a répondu aux énormes attentes des fans. Les SRKians sont impressionnés, étonnés et divertis par le retour de leur idole. Siddharth Anand, dirigé, devrait prendre l’ouverture du pare-chocs, franchissant la barre des 50 crores.

Le bouche-à-oreille positif a frappé le gang de boycott de Bollywood et les opposants comme une réponse appropriée. Les haineux ont essayé d’utiliser les médias sociaux pour répandre la négativité et saboter le film. Cependant, l’accueil du public leur a donné tort. L’acteur vétéran Prakash Raj s’est moqué du gang de boycott, les a traités de fanatiques, a célébré Pathaan et s’est penché sur leurs tentatives infructueuses de répandre la haine.

Sur son Twitter, Prakash a écrit : “Hey #BoycotBigots Shhhhhhhhh… #HallaBol King Khan @iamsrk est de retour… continuez à rocker @deepikapadukone #JohnAbraham et l’équipe #Pathan… #BesharamRang.”

Même producteur Karan Johar se réjouit de la libération de Pathaan. Il est devenu gaga du film. Karan a partagé ses sentiments sur Instagram et a écrit un long post. Tout en partageant l’affiche du film, Karan a admis : “Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai passé un moment aussi amusant au cinéma ! Celui-ci est juste le plus gros blockbuster !!! Méga est le mot !”

Karan est devenu gaga du trio mortel et les a félicités. “Le charme, le charisme, la superstar, la désirabilité et l’éclat pur de @iamsrk… l’agent le plus sexy, le plus beau et le plus sensationnel que vous trouverez jamais @deepikapadukone le méchant le plus sexy et le plus désirable @thejohnabraham.” Karan a également applaudi les talents de réalisateur du réalisateur Siddharth, “Brillamment réalisé et conceptualisé par SID ANAND ! Il sait comment monter un film comme très peu le peuvent.” Faisant l’éloge de son ami-producteur Aditya Chopra, Karan a ajouté : “Je suis tellement tellement fier de mon BFF l’invisible ADITYA CHOPRA !!! Vous ne le verrez peut-être jamais ! Mais sa vision et son génie sont insurmontables !”

Pathaan est destiné à lancer l’univers espion de YRF, où Pathaan, Tiger (Salman Khan) et Kabir (Hrithik Roshan) se réuniront pour le pays. Le prochain épisode de Spy Universe sera Salman Khan, Katrina Kaif-star Tiger 3.