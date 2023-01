Au milieu de l’intérêt de Chelsea, Benfica condamne l’approche “irrespectueuse” d’Enzo Fernandez

L’entraîneur de Benfica, Roger Schmidt, a déclaré que le club n’avait pas l’intention de vendre la star argentine de la Coupe du monde Enzo Fernandez pour moins que sa clause de rachat au milieu de l’intérêt signalé de Chelsea.

“Il y a un club qui veut notre joueur”, a déclaré Schmidt, sans nommer Chelsea.

“Ils savent que nous ne voulons pas vendre le joueur, ils essaient de mettre le joueur de leur côté” avec “beaucoup d’argent”.

Le milieu de terrain de 21 ans, qui a remporté la Coupe du monde avec l’Argentine au Qatar, a rejoint le club portugais en juillet mais il y a des spéculations sur un éventuel transfert aux Londoniens.

Les médias locaux ont rapporté qu’il avait raté deux séances d’entraînement avant de retourner à Lisbonne après sa visite en Argentine.

“Il n’était pas ici (plus tôt cette semaine), il n’avait pas la permission d’aller en Argentine, il a raté l’entraînement, ce n’est pas acceptable”, a déclaré Schmidt aux journalistes après que Fernandez ait joué pour les leaders de la Primeira Liga lors d’une défaite 3-0 à la troisième place. Braga vendredi.

“Enzo est un très bon garçon et un footballeur fantastique. Nous l’aimons et bien sûr nous voulons qu’il reste à Benfica.

“La situation pour lui n’est pas facile. Il a joué une bonne Coupe du monde, est devenu champion, a reçu des offres et il y a beaucoup d’argent sur la table. En tant que jeune joueur, cela vous déroute.”

Fernandez, qui a rejoint Benfica depuis River Plate cet été, a une clause de rachat de 120 millions d’euros (126 millions de dollars) dans son contrat, et Schmidt a déclaré que le club candidat essayait d’éviter de payer cela.

“Rendre le joueur fou et ensuite prétendre qu’il peut payer la clause, et plus tard, il veut négocier.

«Ils essaient de mettre le joueur de leur côté. C’est irrespectueux envers nous tous, envers Benfica et je ne peux pas accepter ce qu’ils font.

“Il y a beaucoup d’argent sur la table. Cela vous déroute un peu”, a déclaré Schmidt à propos du joueur qui a manqué l’entraînement lors d’un séjour prolongé en Argentine.

Le joueur de 21 ans a été élu meilleur jeune joueur de la Coupe du monde après avoir fait son entrée dans l’équipe du Qatar.

Chelsea a connu des difficultés cette saison sous la direction du nouveau président Todd Boehly et du copropriétaire Behdad Eghbali.

Le club occupe le 10e rang de la Premier League, à dix points du quatrième, Man United, à mi-parcours de la saison.

Les Londoniens ont acheté jeudi le défenseur international français Benoit Badiashile de Monaco en Ligue 1.

(Avec les contributions des agences)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici