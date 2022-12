Au milieu de l’inflation, près d’un adulte sur trois reçoit une aide financière de ses parents

Alors que le coût de la vie monte en flèche, de nombreux adultes se tournent vers un filet de sécurité familier : maman et papa. Près d’un tiers des milléniaux et de la génération Z, âgés de plus de 18 ans, obtenir un soutien financier de leurs parents, selon une nouvelle enquête du site de finances personnelles Credit Karma. Le site a interrogé plus de 1 000 adultes en octobre. Plus de la moitié des parents d’enfants adultes ont déclaré que leurs enfants vivaient avec eux. Un autre 48% ont déclaré qu’ils payaient le forfait de téléphone portable de leurs enfants, les paiements de voiture ou d’autres factures mensuelles. Près d’un quart ont également déclaré verser à leurs enfants adultes une allocation régulière, payer une partie ou la totalité de leur loyer ou les avoir comme utilisateur autorisé sur leur carte de crédit, selon le rapport. “Ce qui consistait à payer la facture de téléphone portable de votre enfant tous les quelques mois s’est maintenant transformé en un ensemble de dépenses beaucoup plus étendu pour de nombreux parents”, a déclaré Courtney Alev, défenseur des finances des consommateurs de Credit Karma. En savoir plus sur les finances personnelles :

Pendant la pandémie, le nombre d’adultes qui retournent vivre avec leurs parents — souvent appelés « enfants boomerang » — a temporairement atteint un sommet historique. La plupart ont dit qu’ils avaient d’abord emménagé chez leurs parents par nécessité ou pour économiser de l’argent. Les lourdes factures de prêt étudiant du collège et la flambée des coûts du logement ont mis une mainmise financière sur ceux qui débutent. La flambée du coût de la vie et les loyers exorbitants rendent les déplacements plus difficiles. Le nombre de ménages avec deux générations adultes ou plus a quadruplé au cours des cinq dernières décennies, selon un rapport séparé du Centre de recherche Pew sur la base des données de recensement de 1971 à 2021. Ces ménages représentent désormais 18% de la population américaine, estime-t-il. Les finances sont la raison n ° 1 pour laquelle les familles doublent, a constaté Pew, en partie à cause de la dette étudiante et des coûts de logement en flèche.

Aujourd’hui, 25 % des jeunes adultes vivent dans un ménage multigénérationnel, contre seulement 9 % il y a cinq décennies. Dans la plupart des cas, les 25 à 34 ans vivent au domicile de l’un de leurs parents ou des deux. Une plus petite proportion vit dans sa propre maison et a un parent ou un autre parent plus âgé qui reste avec elle. Sans surprise, les parents plus âgés sont également plus susceptibles de payer la plupart des dépenses lorsque deux générations ou plus partagent une maison. La personne typique de 25 à 34 ans dans un ménage multigénérationnel contribue à 22% du revenu total du ménage, a constaté Pew.

