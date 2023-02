Au milieu de l’inflation alimentaire, davantage d’acheteurs se tournent vers les magasins à un dollar pour l’épicerie

Un homme regarde des aliments surgelés en vente dans un magasin à un dollar à Alhambra, en Californie, le 23 août 2022. Frédéric J. Brown | AFP | Getty Images

Parmi tous les coûts croissants, les factures d’épicerie exorbitantes ont été particulièrement douloureuses. Bien que l’indice des prix à la consommation, un indicateur d’inflation qui mesure le coût d’un large panier de biens et de services, ait commencé à se détendre depuis la dernière lecture, les prix alimentaires ont encore augmenté, la Le ministère américain du travail a signalé. Au cours de l’année écoulée, les prix alimentaires ont dans l’ensemble augmenté de plus de 10 %. Les prix des œufs, à eux seuls, ont grimpé de 60 %, le beurre de plus de 31 % et la laitue de 25 %, selon les données du Département du travail jusqu’en décembre. En conséquence, les consommateurs recherchent toutes les façons d’économiser. Pour certains, cela signifie magasiner dans leur magasin à un dollar local.

Les magasins à un dollar attirent plus d’épiceries

Lentement mais sûrement, la part des dépenses totales d’épicerie des magasins à un dollar à prix réduit a augmenté, selon un rapport récent de Coresight Research. Déjà, plus d’un consommateur sur cinq achète des produits d’épicerie dans des magasins à un dollar, selon l’hebdomadaire US Consumer Tracker de Coresight. Une étude distincte publiée dans le Journal américain de santé publique ont également constaté que les magasins à un dollar étaient les détaillants alimentaires à la croissance la plus rapide, en partie parce qu’ils se développaient à un rythme inégalé, en particulier dans les zones rurales. En savoir plus sur les finances personnelles :

Pourquoi l’inflation a grimpé pour 10 articles en 2022 Pour attirer les acheteurs, les géants de la catégorie du pays — Dollar général et Arbre à dollar qui possède Family Dollar, a ajouté des magasins et réaménagé avec plus d’unités de réfrigération et élargi l’offre d’épicerie, y compris des aliments plus sains et des produits frais, selon le rapport Coresight. “Si les deux détaillants continuent d’améliorer la qualité de leurs aliments frais tout en maintenant les prix bas associés à leurs marques, il y a de fortes chances que cela renforce leur proposition de valeur avec leur base de consommateurs existante et attire également de nouveaux clients à des prix plus élevés. détaillants », indique le rapport.

“Il s’agit de faire en sorte que votre dollar aille un peu plus loin”

Ces jours-ci, les acheteurs envisagent des alternatives, surtout si cela signifie de meilleurs prix, a déclaré Julie Ramhold, analyste des consommateurs chez DealNews. “Il s’agit de faire en sorte que votre dollar aille un peu plus loin.” Cependant, la valeur n’est pas toujours là, a-t-elle ajouté. Malgré son nom, “vous aurez du mal à trouver des articles qui ne coûtent qu’un dollar”. Il est important de vérifier le prix unitaire et de comparer avec les offres d’autres magasins, y compris Walmart et Trader Joe’s, a déclaré Ramhold.

De plus, l’assortiment d’épicerie sera toujours plus petit que ce que vous trouveriez dans un supermarché ou un club-entrepôt. Par exemple, la sélection de fruits et légumes peut être limitée à des offres plus stables comme les mélanges de salades en sac et les bananes, a déclaré Ramhold. De plus, avec moins de roulement, vous êtes plus susceptible de trouver des articles proches de la date d’expiration. “Il est important de vérifier les dates de péremption”, a-t-elle averti.

À cette fin, Ramhold conseille aux acheteurs de se concentrer sur les aliments de base, tels que le riz, les pâtes et les haricots secs, qui peuvent également être adaptés à différentes cuisines et ne coûtent pas très cher. (“Le livre de cuisine du magasin à un dollar“, disponible sur Amazon, propose des recettes qui se limitent pour la plupart à de tels ingrédients stables dans le garde-manger, y compris un thon à la crème sur du pain grillé à base de thon en conserve et de soupe à la crème de céleri.)

Les meilleurs conseils pour économiser sur les courses